Grünes Wasser im Lincoln Reflecting Pool sorgt für Fallout-3-Memes

Wer in den letzten Tagen Fotos vom Lincoln Memorial Reflecting Pool gesehen hat, musste vielleicht zweimal hinschauen: Das Wasser wirkt stellenweise auffällig grün und erinnert damit ausgerechnet an eine ikonische Location aus Fallout 3. Ausgelöst wurde der Vergleich durch Änderungen, die unter der Trump-Regierung am Becken vorgenommen wurden und jetzt für Diskussionen, Spott und jede Menge Memes in der Gaming-Community sorgen.

Das Kuriose daran: In Fallout 3 ist der Reflecting Pool Teil der sogenannten Capital Wasteland, also dem postapokalyptischen Washington D.C. samt Monumenten und bekannten Schauplätzen. Und genau diese dystopische Optik scheint die Realität gerade unabsichtlich zu zitieren.

Ein Wahrzeichen im Algen-Look

Wie kam es zur grünen Färbung des Reflecting Pool? Laut den vorliegenden Informationen begann die auffällige Verfärbung nach einem mehrjährigen, millionenschweren Rehabilitationsprojekt, das unter der Trump-Administration umgesetzt wurde. Dabei wurde ein neuer Liner im Becken installiert und der Boden blau gestrichen, eigentlich mit dem Ziel, den Pool zu modernisieren und langfristig instand zu halten.

Im Ergebnis zeigt sich nun aber ein Nebeneffekt, der optisch ziemlich daneben geht: Eine deutliche Algenbildung sorgt für einen grünen Stich, der dem Wasser die sonst typische spiegelartige Wirkung nimmt. Gerade weil der Reflecting Pool sprichwörtlich für seine ruhige, spiegelnde Oberfläche steht, fällt diese Veränderung besonders stark auf.

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Fachleute ordnen das Wachstum als grundsätzlich saisonal und nicht ungewöhnlich ein, gerade zu dieser Jahreszeit. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die neue Farbgebung die Wärmeaufnahme durch Sonnenlicht beeinflussen kann, was Algen zusätzlich begünstigt.

Fallout 3 trifft Washington D.C.

Warum vergleichen Fans das echte Becken mit Fallout 3? Fallout 3 spielt in einer kaputten, verstrahlten Version von Washington D.C. und nutzt reale Gebäude und Monumente als wiedererkennbare Orientierungspunkte. Dazu gehört auch der Reflecting Pool, der im Spiel entsprechend verwahrlost und unappetitlich wirkt. Dass das echte Pendant nun ebenfalls grünlich schimmert, ist für viele Fans der Punkt, an dem die Realität kurz wie eine Spielszene aussieht.

In sozialen Netzwerken wird die Ähnlichkeit bereits genüsslich ausgeschlachtet. Einige machen sich darüber lustig, dass das wie eine inoffizielle Hommage an die Reihe wirkt. Andere gehen noch weiter und witzeln, sie seien froh, dass sich in 200 Jahren offenbar nicht viel verändert habe. Die eigentliche Kontroverse bleibt aber: Für viele wirkt der aktuelle Zustand wie ein unnötiger Image-Schaden für einen der bekanntesten Orte der US-Hauptstadt.

Immerhin gibt es eine Entwarnung, die Fallout-Fans aus der echten Welt nicht kennen: Die Algen sollen das Wasser nicht giftig machen. In Fallout 3 wäre diese Annahme allerdings sehr mutig.

Was das für die Fallout-Zukunft bedeutet

Welche Rolle spielen reale Orte weiterhin für Fallout? Die Reihe ist seit jeher stark an US-Geschichte und Retro-Zukunftsfantasien im Stil der 1950er angelehnt. Entsprechend gehören wiedererkennbare Schauplätze zu den Markenzeichen. Neben Washington D.C. wurden in der Serie unter anderem auch Regionen wie Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona sowie Teile von Oregon erkundet.

Aktuell gibt es laut den vorliegenden Informationen keine konkreten Hinweise, wo ein nächster großer Serienteil spielen könnte. Gleichzeitig ist von geplanten Neuauflagen die Rede, die Fallout 3 und New Vegas erneut ins Rampenlicht rücken könnten. Wer also das virtuelle Washington D.C. bisher verpasst hat, dürfte in absehbarer Zeit eine neue Gelegenheit bekommen, den Reflecting Pool in seiner wasteland-tauglichen Version zu sehen.

Und wer weiß: Vielleicht sorgt der aktuelle Realwelt-Moment sogar dafür, dass noch mehr Leute merken, wie stark Fallout seine Wirkung aus realen Symbolen zieht, die man eben kennt, bevor sie im Spiel zerfallen.

Was meint ihr: Ist der grüne Reflecting Pool für euch nur ein harmloser Sommer-Effekt oder ein peinlicher PR-Fail, der die Fallout-3-Memes geradezu einlädt? Schreibt es gern in die Kommentare.