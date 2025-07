Grounded 2 kommt im Juli 2025 – Spiele kostenfrei mit Xbox Game Pass!

Grounded 2, die Fortsetzung des beliebten Überlebens-Crafting-Spiels Grounded, betritt bald die Early Access-Phase und das Xbox Game Preview. Diese aufregende Ankündigung hat viele Fans des Originals in Aufregung versetzt, da das Veröffentlichungsdatum am 29. Juli 2025 schnell näher rückt. Damit du bestens informiert bist, haben wir die wichtigsten Details zu den verschiedenen Versionen, Plattformen und exklusiven Inhalten zusammengefasst.

Veröffentlichung und Plattformen

Wann und wo kannst du Grounded 2 spielen? Grounded 2 wird am 29. Juli 2025 sowohl auf Xbox als auch auf Steam in die Early Access-Phase gehen. Wenn du ein Fan von Microsofts Plattformen bist, kannst du das Spiel auf der Xbox Series X|S, über Xbox Cloud und auf dem PC durch Game Pass Ultimate oder PC Game Pass genießen. Für Xbox Game Pass-Abonnenten ist das Spiel ohne zusätzliche Kosten verfügbar.

Ein Highlight für Xbox-Spieler ist die Unterstützung von Cross-Save-Kompatibilität dank Microsofts „Xbox Play Anywhere“-Initiative. Dies ermöglicht es dir, dein Abenteuer nahtlos auf verschiedenen Geräten fortzusetzen.

Editionen und exklusive Inhalte

Welche Editionen gibt es und was beinhalten sie? Wenn du keinen Game Pass hast oder die Steam-Version bevorzugst, kannst du die Standardedition für 29,99 Euro erwerben. Für Fans, die nach etwas Besonderem suchen, bietet die „Minotaurs, Myrmidons, and Mants: Oh My! Founder’s Edition“ exklusive Inhalte für 39,99 Euro an. Solltest du dich später entscheiden, kannst du für 10 Euro upgraden.

Diese spezielle Edition umfasst Premium-Skins, Emotes, zusätzliche geheime Gegenstände sowie das digitale Artbook und den Soundtrack „Onyx-Pro, Inside the Game“.

Zusätzliche Inhalte und Funktionen

Was bietet Grounded 2 zusätzlich? Unabhängig von der gewählten Version erhalten alle Spieler das „Tools of Yore“-Dekorationsset kostenlos. Dieses Set umfasst Effigien, die dem Pebblet Hammer, Pebblet Axe, Repair Tool und Acorn Shovel ähneln. Zudem gibt es neue und wiederkehrende Barrierefreiheitsfunktionen, darunter der beliebte Arachnophobia Safe Mode, der das Aussehen von Spinnen anpassbar macht.

Weitere Optionen sind Einstellungen für Farbenblindheit, Vorleseunterstützung und lokalisierte Sprachen wie Englisch, Französisch, Kastilisch, Deutsch, Italienisch, Lateinamerikanisches Spanisch und Vereinfachtes Chinesisch. Laut Shyla Schofield, Senior Communications Manager bei Xbox, plant das Team, weitere Sprachen hinzuzufügen.

Monetarisierung und Entwickler

Wie sieht es mit Mikrotransaktionen aus? Das Team von Grounded 2 hat sich verpflichtet, keine Mikrotransaktionen zu integrieren. Dies wurde in einer offiziellen Ankündigung bestätigt, auch wenn die exklusive Founder’s Edition einige skeptische Reaktionen hervorgerufen hat. Dennoch versichert das Team, dass diese Inhalte das Gameplay oder den Fortschritt nicht beeinflussen.

Das Spiel wird von Obsidian Entertainment entwickelt und von Xbox Game Studios veröffentlicht. Neu an Bord ist Eidos-Montréal, das bei der Ausarbeitung der Geschichte und Charaktere unterstützt hat. Diese Zusammenarbeit verspricht ein fesselndes Spielerlebnis.

Bist du bereit, dein Abenteuer in Grounded 2 zu beginnen? Welche Version wirst du wählen und sind die exklusiven Inhalte die zusätzliche Investition wert? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!