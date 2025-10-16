Gratis Horrorspiel auf Steam sichern – Golden Light bis Oktober 2025 erhältlich!

Im Moment gibt es eine spannende Gelegenheit für dich, ein ungewöhnliches Horror-Gaming-Erlebnis zu ergattern. Das Indie-Koop-Horrorspiel Golden Light, das auf Steam mit „Sehr Positiv“ bewertet wurde, steht für eine begrenzte Zeit kostenlos zur Verfügung. Diesmal kommt das Angebot nicht direkt von Steam, sondern vom britischen Online-Videospielhändler Fanatical. Du solltest schnell sein, denn die Anzahl der verfügbaren Steam-Codes ist begrenzt, und das Angebot läuft nur bis zum 17. Oktober 2025. Um das Spiel kostenlos zu sichern, musst du lediglich deine gültige Steam-ID mit Fanatical verknüpfen.

Was macht Golden Light so besonders?

Warum sollte dich Golden Light interessieren? Golden Light ist nicht nur irgendein Horrorspiel, sondern ein echtes Kuriosum im Genre. Es bietet eine Mischung aus schwarzem Humor und gruseligen Elementen, die in der Szene des kooperativen Horrorspiels auf Steam immer beliebter wird. Die Entwickler beschreiben es als ein Prop-Hunt-Spiel, bei dem du von Gegenständen gejagt wirst. Die prozedural generierten Abschnitte und zufälligen Waffen verleihen dem Spiel zudem Roguelike-Elemente, die den Wiederspielwert erhöhen.

Die Geschichte von Golden Light dreht sich um die Rettung eines geliebten Menschen aus einer höllischen Welt, angereichert mit unerwarteten Wendungen und Überraschungen. Trotz seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 hat das Spiel seinen Platz als Fanliebling behauptet und bietet dir jetzt die Chance, diese exzentrische Erfahrung kostenlos zu erleben.

Der Weg zu deinem kostenlosen Steam-Code

Wie sicherst du dir Golden Light kostenlos? Um Golden Light auf Fanatical zu beanspruchen, besuche einfach die Store-Seite des Spiels und folge den Anweisungen, um deinen Steam-Account zu verknüpfen. Es ist wichtig, dass du schnell handelst, denn die Anzahl der Steam-Codes ist begrenzt, und sie könnten vor dem Ablaufdatum erschöpft sein. Normalerweise kostet das Spiel etwa 18 Euro, daher ist dies eine großartige Gelegenheit, es kostenlos zu deiner Sammlung hinzuzufügen.

Für diejenigen, die das Spiel unterstützen möchten, gibt es auch ein Unterstützerpaket. Mit diesem Paket kannst du den Entwickler mit zusätzlichen 9 Euro unterstützen und exklusive In-Game-Artikel als Dankeschön erhalten. Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, einem Indie-Entwickler Anerkennung für seine harte Arbeit zu zeigen.

Ein Blick in die Zukunft von Mr. Pink

Was erwartet dich von Mr. Pinks nächsten Projekten? Wenn dir Golden Light gefällt, solltest du einen Blick auf das neueste Spiel des Entwicklers Mr. Pink werfen, das derzeit im Early Access auf Steam verfügbar ist. Chambers, so der Titel, wird als Boomer-Shooter-Spiel beschrieben und teilt die gleiche visuelle und künstlerische Handschrift wie Golden Light. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Titel im Auge zu behalten, besonders wenn du ein Fan von Mr. Pinks einzigartigem Stil bist.

Jetzt bist du dran! Was hältst du von Golden Light und den Angeboten auf Fanatical? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!