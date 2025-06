Gratis auf Steam sichern – Paradox Soul für kurze Zeit kostenlos verfügbar

Steam-Nutzer können sich derzeit ein neues kostenloses PC-Spiel sichern, doch der Deal ist zeitlich begrenzt. Bis zum 17. Juni 2025 können Spieler Paradox Soul kostenlos auf Steam herunterladen. Das Spiel ist nicht nur kostenlos, sondern auch als Steam Deck Verified gelistet, was bedeutet, dass es von Valve getestet wurde und auf dem Steam Deck problemlos läuft.

Allerdings sollten Spieler, die nach den neuesten oder besten Titeln auf Steam suchen, nicht allzu viel erwarten. Paradox Soul ist sicherlich nicht das beste PC-Spiel, das auf der Plattform verfügbar ist. Dennoch, es ist kostenlos, was für viele Gamer ein verlockendes Angebot darstellt.

Was erwartet dich bei Paradox Soul?

Worum geht es in Paradox Soul? Laut Entwickler Ritual Games handelt es sich um ein Metroidvania-Pixel-Action-Shooter-Hybrid. In Paradox Soul schlüpfst du in die Rolle von Dr. Alli Rose, einer Forschungsscientistin, die auf eine mysteriöse Testeinrichtung stößt. Ihre Mission ist es, das Geheimnis zu lüften und sich jeder Bedrohung zu stellen, die ihr in den Weg kommt. Spieler können sich auf aufregende Schießereien und ein herausforderndes Gameplay freuen.

Wie wird das Spiel bewertet? Die Bewertungen auf Steam sind gemischt. Nur 43 Prozent der Nutzerbewertungen fallen positiv aus, was darauf hindeutet, dass nicht alle Spieler von dem Titel überzeugt sind. Dies ist umso bemerkenswerter, da kostenlose Spiele oft höhere Bewertungen erhalten, da die Spieler nichts zu verlieren haben.

Warum ist das Spiel kostenlos?

Was sind die Gründe für den kostenlosen Download? Ritual Games ist kein unbekanntes Studio, hat jedoch mit seinen bisherigen Veröffentlichungen noch keinen großen Eindruck hinterlassen. Paradox Soul ist kein neuer Titel, sondern ein Versuch, mehr Aufmerksamkeit auf das Spiel und das Entwicklerstudio zu lenken. Der reguläre Preis von 4,99 Euro mag nicht hoch erscheinen, aber für Spieler mit einem begrenzten Budget können gesparte 5 Euro einen Unterschied machen.

Was sagen die Nutzerrezensionen? Die meisten Bewertungen stammen von Nutzern, die nur wenige Stunden Spielzeit vorweisen können. Dies deutet darauf hin, dass das Spiel keine langfristige Bindung erzeugt. Dennoch kann es für einige Stunden Unterhaltung sorgen, insbesondere für diejenigen, die Fans von Metroidvania-Games sind.

Fazit und deine Meinung

Ist Paradox Soul einen Download wert? Auch wenn Paradox Soul nicht auf der Liste der besten PC-Spiele steht, könnte es sich lohnen, einen Blick darauf zu werfen, insbesondere wenn du ein Fan von 2D-Action-Shootern bist. Für den Preis von 0 Euro gibt es kaum einen Grund, das Spiel nicht auszuprobieren. Denk daran, dass das Angebot nur bis zum 17. Juni 2025 gilt, also schnell zugreifen!

Was hältst du von Paradox Soul? Hast du das Spiel bereits ausprobiert oder planst du, es herunterzuladen? Teile deine Meinung und Erfahrungen in den Kommentaren!