Red Dead Redemption 2 und God of War Ragnarok könnten spezielle Verbindung haben

Die Arbeiten an God of War Ragnarok laufen auf Hochtouren. Das kommende Action-Adventure mit Kriegsgott Kratos wurde letztes Jahr für die PS5 angekündigt, könnte aber auch für PS4 erscheinen. Unter Umständen ist sogar ein ganz bestimmter Outlaw aus Red Dead Redemption 2 mit von der Partie – quasi!

Red Dead Redemption 2-Protagonist im kommenden God of War Ragnarok zu hören?

Die Rede ist von Arthur Morgan, genauer gesagt sein Schauspieler Roger Clark. Laut aktuellen Gerüchten könnte Clark nämlich an „God of War Ragnarok“ beteiligt sein und eine Rolle übernehmen. Damit würden sich die beiden Blockbuster eine spezielle Verbindung teilen.

Arbeiten Roger Clark und Sony Santa Monica zusammen? Aktuell sucht das „God of War“-Studio Sony Santa Monica nach Verstärkung für das Entwicklerteam. Die Stellenausschreibung wurde dabei auf Social Media von niemand Geringerem als Roger Clark aka Arthur Morgan geteilt. Warum sollte Clark dies tun, wenn er nicht mit Sony Santa Monica zusammenarbeitet?

Könnte Arthur Morgan in God of War Ragnarok zu hören sein? Laut Gerüchten arbeitet Roger Clark mit Sony Santa Monica. © Sony Interactive Entertainment

Leider nur ein Gerücht

Eine Bestätigung für eine Beteiligung an „GoW 2“ ist das natürlich nicht, immerhin könnte Clark auch bloß aus Sympathie an „God of War“ dem Sony-Studio mit dem Teilen der Ausschreibung helfen wollen. Arthur Morgan im neuen Kratos-Abenteuer zu „hören“ wäre jedoch eine großartige Sache, finden wir.

Vielleicht übernimmt Clark sogar die Rolle von Thor? Ein Aufeinandertreffen des nordischen Donnergottes und des Geist Spartas wurde schließlich in einer Post-Credit-Szene bereits angeteast.

Red Dead Redemption 2: So hat Arthur wohl ursprünglich ausgesehen

2018 konkurrierten Arthur Morgan und Kratos um GOTY-Awards

„God of War“ und „Red Dead Redemption 2“ waren 2018 erbitterte Konkurrenten, die beide die Gunst der Kritiker und Spieler für sich gewinnen konnten.

Sowohl das aktuelle „God of War“ für PS4 als auch „Red Dead Redemption 2“ sind 2018 erschienen und lieferten sich ein Rennen um die Game of the Year-Awards aus ebendiesem Jahr. Fast sämtliche GOTY-Awards wurden unter diesen beiden Hits aufgeteilt, am Ende konnte der Geist Spartas die Oberhand gewinnen (198 GOTY-Awards gingen an „God of War“, 135 an „Red Dead Redemption 2“ – via Gotypicks.com). Wenn die Gerüchte stimmen, könnten diese beiden Spiele nun eine Verbindung teilen.