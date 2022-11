God of War Ragnarök ist eigentlich in einem technisch sehr guten Zustand für PS4 und PS5 erschienen. Einige wenige Probleme gab es aber trotzdem: Beispielsweise konnte der Schwierigkeitsgrad nicht wie gewünscht geändert werden und teilweise kam es zu Abstürzen. Mit Version 2.04 gehört das aber der Vergangenheit an.

God of War Ragnarök: Schwierigkeitsgrad-Bug endlich behoben

Darum geht’s: „God of War Ragnarök“ ist Sony Santa Monicas großes Blockbuster-Sequel zu God of War von 2018. Dieses Mal entführt es Atreus und Kratos erneut in eisige Gefilde, sie können aber jetzt alle neuen Reiche erkunden und bekommen es mit dem Fimbulwinter und anderen Vorboten der Götterdämmerung zu tun.

Neues Update ist da: Während Patch 2.03 bereits die größten Schwierigkeiten mit den Spielabstürzen behoben hat, sorgt Update 2.04 dafür, dass wir endlich den Schwierigkeitsgrad ändern können, wie es von Anfang an vorgesehen war.

Eigentlich könnt ihr den Schwierigkeitsgrad von God of War Ragnarök nämlich jederzeit ändern, aber das hat nicht immer richtig geklappt. Jetzt sollte es wieder planmäßig funktionieren. Nur wenn ihr vom härtesten Schwierigkeitsgrad „God of War“herunter gewechselt seid, könnt ihr nicht wieder zurück.

Das steckt sonst noch drin: Vor allem kleinere technische Optimierungen. Seltene Absturz-Möglichkeiten sollten jetzt ausgemerzt sein, vereinzeltes Stottern in bestimmten Szenen ebenfalls. Auch Lade-Schwierigkeiten wurden behoben und Anpassungen an der KI vorgenommen.

Wie groß ist der Download? Nicht besonders groß. Auf der PS4 werden für Update 2.04 gerade einmal 64,36 MB fällig, während es auf der PS5 immerhin 221,4 MB sind. Ihr könnt den neuesten Patch jetzt schon auf eurer PlayStation herunterladen, wenn ihr „God of War Ragnarök“ installiert habt.

