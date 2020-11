God of War: Der rasierte Kratos erinnert uns an Trevor aus GTA 5

Wir alle fiebern ungeduldig auf den PS5-Release von God of War 2: Ragnarök hin. Bis es soweit ist, müssen wir uns allerdings noch ein wenig mit dem aktuellsten God of War die Zeit vertreiben, das 2018 exklusiv für die PS4 erschienen ist.

Wie kann man das besser machen als mit Mods, die ein wenig optische Abwechslung ins Spiel bringen? Das dachten sich offenbar auch die Macher jener Modifikation, die Kratos einmal sorgfältig glattrasiert.

So sieht Kratos in God of War ohne Bart aus

Aus älteren Ablegern der God of War-Reihe kennen wir Kratos mit schniekem Kinnbart, in der zwei Jahre jungen Neuauflage trägt der Gott des Gemetzels dagegen einen richtigen Rauschebart. Mit dem Redesign wollte man ihn ordentlich gealtert darstellen, immerhin ist der finster dreinschauende Krieger inzwischen Papa geworden und zieht mit seinem Sohn Atreus durch die nordische Sagenwelt.

Umso merkwürdiger sieht es aus, wenn Kratos wirklich komplett kahl im Gesicht ist und damit ein ganz klein wenig von seiner Imposanz verliert:

Sind Kratos und GTA 5-Trevor Brüder?

Aus unerfindlichen Gründen erinnert uns der der rasierte, jünger wirkende Kratos dabei irgendwie an Trevor aus GTA 5. Zumindest in Ansätzen. Vielleicht liegt es auch an dem leichten Bartschatten, dem vorgeschobenen Kinn oder die grimmige Visage. Oder was meint ihr?

Irgendwie ähneln sich die beiden Charaktere … © SIE/Rockstar Games

Übrigens haben die GoW-Entwickler Santa Monica Studios bereits gezeigt, wie der Kriegsgott im Spiel tatsächlich ohne Bart ausgesehen hätte. Das wiederum ergibt schon wieder eine ganz andere Optik:

