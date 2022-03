Ghostwire Tokyo – Kostenlose Visual Novel veröffentlicht, dient als wichtiges Prequel

Mit Ghostwire Tokyo erwartet uns am 25. März der neueste Titel von Tango Gameworks, die zuvor die The Evil Within-Reihe entwickelten. Dieses Mal erwartet uns eine offene Welt sowie Kämpfe und Erkundung aus der First-Person-Perspektive. Einen Eindruck vom Gameplay könnt ihr euch hier machen:

Ghostwire Tokyo: Schaut euch jetzt 10 Minuten Gameplay an!

Um euch die Wartezeit zu erleichtern und euch schonmal auf das mysteriöse Abenteuer einzustimmen, hat Publisher Bethesda jetzt eine Visual Novel veröffentlicht, die ihr euch gratis herunterladen könnt.

Ghostwire Tokyo – Darum geht es in der Visual Novel

Die Visual Novel trägt den Titel Präludium. Dabei handelt es sich um ein Prequel zu „Ghostwire Tokyo“, in dem ihr erfahrt, wie es zu der Welt gekommen ist, die ihr im fertigen Spiel dann retten sollt. Im Mittelpunkt steht der mysteriöse KK, der mit einem Team von Ermittler*innen einem übernatürlichen Verschwinden auf den Grund zu gehen versucht.

Die toll inszenierte Visual Novel könnt ihr euch ab sofort für PS4 und PS5 herunterladen. Am PC müsst ihr euch dagegen noch ein paar Tage gedulden, hier wird die Geschichte erst ab dem 8. März zur Verfügung stehen. Den Trailer zur Visual Novel könnt ihr euch hier ansehen:

Das ist Ghostwire Tokyo

„Ghostwire Tokyo“ spielt, wie es der Name schon erahnen lässt, in der japanischen Hauptstadt Tokio. Ein Großteil der Bevölkerung ist verschwunden und stattdessen ziehen gruselige Yokai, magische Wesen aus der japanischen Folklore, durch die Straßen, Parks und Hochhäuser der Stadt.

Mithilfe von KK, den wir in der Visual Novel näher kennen lernen, kann der Protagonist auf ein Arsenal von übernatürlichen Fähigkeiten zurückgreifen, um die bizarren Kreaturen zu besiegen. Es wird aber auch herkömmliche Waffen wie einen Bogen geben und die Erkundung der offenen Welt nimmt ebenfalls eine große Rolle ein.

Alle bisher bekannten Infos und eine erste Einschätzung könnt ihr in unserer Preview nachlesen:

Freut ihr euch schon auf „Ghostwire Tokyo“? Werdet ihr euch die Visual Novel vorab anschauen oder lasst ihr euch überraschen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!