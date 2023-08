gamescom 2023: Trefft Gronkh dank Bethesda auf der großen Spielemesse

Die gamescom öffnet auch dieses Jahr für Fans und Fachpublikum ihre Tore. In wenigen Tagen ist es soweit.

Bethesda hat eine besondere Überraschung für euch. Nicht nur werden sie mit einem Stand auf der Messe vertreten sein, ihr könnt dort auch wieder auf YouTube-Papa Gronkh treffen.

Bethesda: Trefft Gronkh auf der gamescom

Am letzten Augustwochenende dieses Jahres steht die Koelnmesse wieder im Zeichen des Gaming. Die gamescom 2023 steht kurz bevor.

Die Aussteller verteilen sich über die vielen Hallen und bieten Einblicke in ihr derzeitiges Angebot an Titeln. Microsoft und Bethesda arbeiten da Hand in Hand und bieten eine riesige Fläche für Spieletests und ein buntes Rahmenprogramm.

Zusätzlich wird an allen vier Tagen der Livestream auf Bethesdas Twitch-Kanal laufen. Dort erwarten euch Vorträge, Gastauftritte verschiedener Stars und vieles mehr rund um das Angebot des Entwicklerstudios.

Wer selbst vor Ort ist, kann sich über eine besondere Überraschung freuen. Das Entwicklerstudio veranstaltet ein Meet and Greet mit Gronkh.

Alle Wichtigen Infos zum Fantreffen

Normalerweise tummeln sich die Creator in der extra ausgeschriebenen Signing Area, um den Ablauf der Messe nicht unnötig zu beeinträchtigen.

Welche Auswirkungen der ungeplante Auftritt eines Star haben kann, haben wir letztes Jahr eindrucksvoll von MontanaBlack bewiesen bekommen. Der hatte für einen Tag die Messe auf den Kopf gestellt und für eine Menge Ärger gesorgt.

Wann startet das Treffen? Das Meet and Greet wird am gamescom-Samstag stattfinden. Am 26. August ab 9 Uhr könnt ihr euch Autogramme und Fotos mit eurem Lieblingsstreamer abholen.

Wo findet das Fantreffen statt? Als Ort des Geschehens hat Bethesda den Platz hinter Halle acht ausgeschrieben. Dieses Jahr dann hoffentlich ohne Schlägereien oder andere Zwischenfälle.

So witzelten auch die Fans unter dem Twitter-Post von Bethesda, ob es beim Fantreffen einen Boxkampf gäbe. Sie freuen sich aber auch ohne Faustkampf ihr Idol auf der Messe treffen zu können.