GhostWire: Tokyo – Shinji Mikami enthüllt wichtigste Detail für Tierfreunde

Shinji Mikami, der Gründer von Tango Gameworks und Großmeister des Horrors, dessen Name seit dem Release von Resident Evil in aller Munde ist, hat während der QuakeCon At Home ein kleines, aber nicht minder wichtiges Detail zu GhostWire: Tokyo enthüllt, das sich insbesondere für Tierliebhaber als eine große Freunde entpuppen dürfte.

Die Nachricht ist so relevant, dass die Enthüllung sogar einen eigenen Trailer spendiert bekommen hat! Nun ja, zumindest indirekt.

GhostWire: Tokyo – Erster verstörender Gameplay-Trailer zeigt fiesen Psycho-Horror

GhostWire: Tokyo – Pet the Dog, der Trailer!

Ihr habt richtig gehört. Im neusten Trailer von „GhostWire: Tokyo“ haben die Verantwortlichen hinter dem Action-Horror-Titel eine wichtige Botschaft verkündet. Hier seht ihr den Trailer:

Shinji Mikami wundert sich allem voran, warum alles so anstrengend geworden ist in letzter Zeit, bis er feststellt, dass er schon seit über 30 Jahren in der Videospielindustrie arbeite. Doch bevor er tatsächlich zu einem Fossil werde, möchte er lieber sein Bestes geben und ein lebendes, atmendes Fossil bleiben.

Mit ein wenig Selstironie geht es dann auch schon weiter zum Trailer, bevor die große Ankündigung erfolgt:

„Danke für das aufregende Feedback, das unser letzter Gameplay-Trailer erhalten durfte. In der Zwischenzeit arbeiten wir hart daran, das Spiel noch cooler und einzigartiger zu gestalten.“





Zum Abschluss seines kleinen Monologs zündet er dann die große Announcement-Bombe:

„Ich habe zum Schluss noch eine wichtige Ankündigung zu GhostWire: Tokyo zu machen.“ „In GhostWire: Tokyo könnt ihr …“ „Einen Hund streicheln.“

Wie wir im Trailer sehen, können wir tatsächlich einen Hund streicheln und er ist verdammt knuffig! Wenn es schon keine Menschen im virtuellen Tokyo von GhostWire mehr gibt, dann doch wenigstens einen Hund, der ein wenig Natürlichkeit in dieser absurden, paranormalen Kulisse suggeriert.

Ob da noch mehr dahinter steckt, bleibt vorerst ein Geheimnis. GhostWire: Tokyo erscheint 2021 für die PS5 und den PC.