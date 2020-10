Euer Volk ist gerettet, die Mongolen sind besiegt und die Legende vom Geist von Tsushima hat euch unsterblich gemacht. Und nun?! Durch das Fehlen eines Neuen Spiel Plus gab es bisher keine rechte Motivation, Ghost of Tsushima nach dem Durchspielen noch einmal zu starten. Doch dieser Umstand soll sich noch in diesem Monat ändern, denn wie nun offiziell verkündet wurde, bekommt das Samurai-Spiel mit Version 1.1 endlich den Modus Neues Spiel+.

Ghost of Tsushima: Patch 1.05 bringt tödlichen Schwierigkeitsgrad

Ghost of Tsushima: Was euch in Neues Spiel+ erwartet

Wir haben bereits vor einiger Zeit darüber berichtet, dass Sucker Punch Productions‘ „Ghost of Tsushima“ mit dem Update auf Version 1.1 einen Koop-Mehrspieler-Modus erhalten wird, der sich Ghost of Tsushima: Legends nennt und in welchem ihr in eine von vier Klassen schlüpfen könnt, um mit anderen Spielern zusammen Story-Missionen, Überlebens-Missionen oder auch Raubzüge abzuschließen.

Wie sich nun dank einer offiziellen Pressemitteilung herausgestellt hat, hören die Überraschungen da aber noch nicht auf, denn mit Version 1.1 hält auch der Modus Neues Spiel+ Einzug in das gefeierte Action-Adventure, das ursprünglich am 17. Juli 2020 veröffentlicht wurde. Genau wie der Rest des Updates ist auch dieser Inhalt völlig kostenlos und wird ab dem 16. Oktober 2020 verfügbar gemacht werden.

Neues Spiel+

Wie für diese Art Modi typisch, wird es mit Update 1.1 auch in Ghost of Tsushima möglich sein, ein neues Spiel zu starten, dessen voreingestellter Schwierigkeitsgrad sich stark von den bisherigen abhebt. Dafür behaltet ihr alle Ausrüstungsteile und Fähigkeiten, die ihr im vorangegangenen Spieldurchlauf gesammelt und erlernt habt. Außerdem wird es laut Ankündigung ein neues Pferd mit feuerroter Mähne geben, neue Talismane, neue Updates für Schwert, Bogen und Rüstungen sowie eine Reihe an neuen Trophäen.

Ghost of Tsushima: 11 Beginner-Tipps für einen guten Start ins Samurai-Abenteuer

Geistblumen-Händler

Außerdem wird mit Update 1.1 der Geistblumen-Händler Einzug in das Spiel erhalten, jedoch exklusiv für Neues Spiel+. Dort könnt ihr die neuen Geistblumen dann beispielsweise als Belohnungen für den Abschluss von Missionen erhalten. In Ariake wird es schließlich den passenden Händler geben, der euch im Austausch für die mysteriösen Pflanzen einzigartige Rüstungsfarben und andere Aussehen-Objekte anbietet.

Neue Funktionen

Hinzu kommen noch einige neue Funktionen, die in allen Modi verfügbar gemacht werden sollen. So wird es ab Version 1.1 die Möglichkeit geben, Talismane direkt einzelnen Rüstungen zuzuordnen, um diese schneller wechseln zu können. Es wird zukünftig außerdem möglich sein, sich die Spielzeit bei der Auswahl eines Speicherstandes anzeigen zu lassen und der Fotomodus wird einige neue Optionen erhalten.

Ghost of Tsushima: Legends

Sobald „Ghost of Tsushima“ am 16. Oktober auf Version 1.1 aktualisiert wurde, könnt ihr euch den neuen Multiplayer-Modus Legends herunterladen, der es euch ermöglicht, Story-Missionen für zwei Spieler, Überlebens-Missionen für vier Spieler oder einen Raubzug zu spielen, der in den Wochen nach der Veröffentlichung verfügbar gemacht werden soll. Zum Spielen ist natürlich eine Internetverbindung und eine aktive Playstation Plus-Mitgliedschaft vonnöten.

© Sony Interactive Entertainment

Klassen

In „Ghost of Tsushima: Legends“ werdet ihr die Möglichkeit haben, eine von vier Klassen auszuwählen, die alle ihre eigenen Vorteile, Fähigkeiten, Talismane und Fernkampfwaffen besitzen. Nach einem kurzen Tutorial entscheidet ihr euch für eine Klasse und spielt die anderen im Laufe des Spielens zusätzlich frei. Ein Spielerteam kann laut Ankündigung aus einer beliebigen Zusammenstellung an Klassen bestehen.

Samurai : Eine Klasse, die vor allen Dingen auf den Nahkampf ausgerichtet ist.

: Eine Klasse, die vor allen Dingen auf den Nahkampf ausgerichtet ist. Jäger : Begnadete Bogenschützen, die sich eher von der Front fernhalten.

: Begnadete Bogenschützen, die sich eher von der Front fernhalten. Ronin : Diese mysteriösen Krieger können andere Spieler wiederbeleben und einen Geisterhund beschwören.

: Diese mysteriösen Krieger können andere Spieler wiederbeleben und einen Geisterhund beschwören. Assassine: Assassinen stecken ihre ganze Kraft in einen einzigen, verhängnisvollen Angriff und können sich über das Schlachtfeld teleportieren.

Ghost of Tsushima: Interaktive Map zeigt euch alle Orte, Collectibles und mehr

Missionen

Der neue Modus wurde von der japanischen Mythologie inspiriert und folgt einem ganz eigenen Handlungsverlauf. Um ihn zu spielen könnt ihr online mit Freunden eine der folgenden Missionsarten auswählen.

Story-Missionen: In diesen Story-Missionen werdet ihr nach und nach in die Geschichte von Gyozen eingeführt, einem mythischen Ereignis auf der Insel Tsushima. Beim Freispielen höherer Schwierigkeitsgrade erhaltet ihr neue Begegnungen, stärkere Gegner, Bonusziele und natürlich größere Belohnungen. Dieser Modus ist für zwei Spieler.

Überlebens-Missionen: Der Überlebens-Modus ist für vier Spieler gedacht, die auf Tsushima verschiedene Orte gegen fortlaufende Wellen aus Feinden verteidigen müssen. Um dies zu schaffen, könnt ihr unterschiedliche Segen aktivieren, wie zum Beispiel die Hilfe eines Geisterbären. Um so länger ihr hier durchhaltet und um so mehr Bonusziele ihr erreicht, um so größer fällt natürlich auch die Belohnung aus.

Ghost of Tsushima: So meistert ihr die legendären Schwert-Techniken! – Tipps