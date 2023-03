Hogwarts Legacy: Deshalb gibt es kein New Game+

Hat ein Faible fürs House-Flipping und führt ein erfolgreiches Power-Wash-Unternehmen. Sieht in Gotham nach dem Rechten und besucht gerne Zauberschulen. Freut sich schon, bald wieder in den Verbotenen Westen zurückzukehren.

„Hogwarts Legacy“ erschien für die PS5, Xbox Series X/S und PC am 10. Februar 2023. Der Release für PlayStation 4 und Xbox One hat sich kürzlich verschoben ! Die Version für Nintendo Switch soll am 25. Juli 2023 erscheinen.

Beispielsweise erhaltet ihr im Verlauf der Story Zugang zum Raum der Wünsche oder euren Besen . Auch einige Zaubersprüche , die ihr erlernen könnt, sind an Quests gebunden. Solltet ihr im Vorfeld schon über alles verfügen, müsstet ihr die entsprechenden Quests dennoch absolvieren, um in der Geschichte voranzukommen.

Viele Upgrades, Gegenstände, Zauber und andere wichtige Freischaltungen in „Hogwarts Legacy“ werden durch das Fortschreiten in der Story freigeschaltet. New Game+ würde euch dabei nicht unbedingt Zeit spraren.

In „Hogwarts Legacy“ gibt es zu viel zu tun: Zu viel zu sammeln, zu viel zu entdecken, zu viele Rätsel zu lösen. Diese Aussicht vermindert für viele den Spaß an einem neuen Durchlauf des Spiels. Dabei sind die Nebenaktivitäten, wie das Sammeln von Demiguise-Statuen oder das Lösen der Merlin-Rätsel vollkommen optional.

Dabei liegt es eigentlich auf der Hand, dass auch hier New Game+ vorhanden sein müsste. Für die meisten Spiele, bei denen es mühsam wäre, jedes Sammelobjekt oder jede Verbesserung bei einem Neustart des Spiels erneut finden zu müssen, ist eine New Game+-Option fast schon unverzichtbar. „Hogwarts Legacy“ hat dennoch keine und das hat einfache Gründe.

Seit einigen Wochen können sich Harry Potter-Fans am neuen Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy erfreuen. Trotz vieler Boykott-Aufrufe scheint der Titel ein voller Erfolg zu sein. Dennoch gibt es vonseiten der Fans auch Kritik: Einigen fehlt eine New Game+-Option . Doch das Fehlen dieser hat einen guten Grund.

