Hogwarts Legacy: Fans fordern New Game+

Hat ein Faible fürs House-Flipping und führt ein erfolgreiches Power-Wash-Unternehmen. Sieht in Gotham nach dem Rechten und besucht gerne Zauberschulen. Freut sich schon, bald wieder in den Verbotenen Westen zurückzukehren.

Denkt ihr, New Game+ ist für „Hogwarts Legacy“ dringend nötig? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

„Hogwarts Legacy“ ist ab sofort für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Das Spiel erscheint am 4. April 2023 für PlayStation 4 und Xbox One und am 25. Juli 2023 für die Nintendo Switch.

Avalanche Software hat sich kürzlich zur Zukunft von „Hogwarts Legacy“ geäußert und angegeben, dass bisher keine DLC-Pläne für das Spiel anstehen . Ob dazu auch eine New Game+ Option gehört, ist dennoch schwer zu sagen. Die Implementierung von New Game+ wäre mit deutlich weniger Aufwand verbunden, als eine neue Questreihe zu erstellen.

Die Fans von „Hogwarts Legacy“ verlangen in den sozialen Medien immer mehr nach einem New Game+ Modus für das Action-Rollenspiel aus der Wizarding World. Grund dafür ist der teilweise fehlende Wiederspielwert .

Hogwarts Legacy ist ein Spiel, das wiederholt werden will. Je nachdem welches Haus ihr zu Beginn wählt, spielt sich die Story eures Abenteuers ein kleines bisschen anders. Dennoch wird nun der Ruf nach einer New Game+ Option aus der Community immer lauter.

