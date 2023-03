Besen verbessern in Hogwarts Legacy: Alle Besenrennen-Ereignisse mit Fundorte

In Hogwarts Legacy gibt es viele Rätsel, die es in sich haben. Einige sind relativ einfach und gut machbar im Action-RPG der Wizarding World. Doch die Verantwortlichen haben hier und da eine echte Rätselgranate verbaut, die unseren Denkapparat dann doch zum Glühen bringt. Was also tun? Gerne mal hier vorbeischauen auf PlayCentral.de. Wir lieben es, euch zu unterstützen!

Es gibt da nämlich zum Beispiel 33 Demiguise-Statuen, die teils so gut versteckt sind, dass wir immer wieder an ihnen vorbeilaufen. Dabei benötigen wir sie ganz dringend, um unsere Fähigkeit im Schlösser-Knacken zu verbessern.

Und nicht nur das: es gibt Merlins Prüfungen, die unser Inventar vergrößern, und weitere Nebenaufgaben. Bei einigen Sammelaufgaben ist es nicht sofort ersichtlich, wo wir hinmüssen oder was zu tun ist. Und zu diesen Aufgaben zählt auch das Verbessern des Besens. Geht das? Und wenn ja, wie?

In dieser Lösung zeigen wir euch die Fundorte der Plätze, wo ihr Besenrennen starten könnt und was es mit dem Besenverbesserungen auf sich hat.

Wichtig: Das ist nicht zu verwechseln mit den Landeplattformen, auf die ihr mit eurem Besen landen müsst! Denn das ist eine andere Geschichte.

Besenrennen-Ereignisse starten: Alle Fundorte

Die Besenrennen sind im Hochland von „Hogwarts Legacy“ vorzufinden. In dieser Lösung präsentieren wir euch alle Besenrennen von Norden nach Süden einsortiert.

Warum sollte ich Besenrennen absolvieren? Wenn ihr an Besenrennen teilnehmt, könnt ihr euren Besen verbessern. Das erhöht insgesamt 3x die Geschwindigkeit und Beschleunigung eures Besens. Es lohnt sich also!

Die Upgrades für den Besen gibt es in Hogsmeade, und zwar in Spintwitches Sportbedarf. Dafür müsst ihr die Zeitfliegen-Herausforderungen, also die Besenrennen, absolvieren. Fliegt einfach durch die vorgegebenen Rahmen in der bestmöglichen Zeit und am Ende erhaltet ihr die begehrten Besenverbesserungen.

Alle Besenrennen-Ereignisse auf der Karte in „Hogwarts Legacy“. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Das erste Besenrennen-Ereignis findet ihr auf dem Schulgelände von Hogwarts. Fliegt einfach rüber zum Quidditch-Feld und startet das erste Rennen! Und immer schön durch die Ringe fliegen für einen ordentlichen Bumms!

Beim Quidditch-Feld findet ihr das 1. Besenrennen-Ereignis. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Das zweite Besenrennen-Ereignis findet ihr etwas weiter südlich von Hogwarts. Und zwar in der Region rund um Irondale. Idealerweise spawnt ihr beim Flohpunkt: Nördlicher Sumpf am Südmeer und fliegt dann kurz gen Westen.

Hier geht es weiter zum 2. Besenrennen-Ereignis © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Und auch das dritte Besenrennen-Ereignis ist nicht so schwer zu finden. Fliegt einfach ganz in den Süden des Hochlands: zur Clagmar-Küste. Ihr könnt zum Beispiel am Schloss Clagmar starten und dann nach Westen fliegen.

Hier findet ihr das letzte Besenrennen-Ereignis. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Voraussetzungen für Verbesserungen der Besen

Wo kann ich Besen-Verbesserungen erhalten? Alle Besen-Verbesserungen werden bei Spintwitches Sportbedarf in Hogsmeade gekauft.

Welche Besenverbesserungen gibt es? Es gibt in „Hogwarts Legacy“ insgesamt drei Besen-Verbesserungen, für die ihr allerdings ein wenig Vorarbeit leisten müsst.

Voraussetzungen: Einen Besen könnt ihr erst erhalten und verbessern, wenn ihr Prüfung Nummer 1 bei Percival Rackham abgelegt und die Mission Flugprüfung beendet habt. Dann habt ihr euren ersten Besen erhalten und der Verkäufer Albie Weekes steht euch in Spintwitches Sportbedarf zur Verfügung.

Wie viel kosten Besenverbesserungen in Hogwarts Legacy?

Die Preise für die Verbesserungen sind sehr unterschiedlich. Ihr solltet also eine Menge Gold dabei haben!

Besen verbessern auf Stufe 1 nach der Quest Flugprüfung – Preis: 1000 Gold

nach der Quest Flugprüfung – Besen verbessern auf Stufe 1 nach dem 2. Besenrennen-Ereignis – Preis: 3000 Gold

nach dem 2. Besenrennen-Ereignis – Besen verbessern auf Stufe 3 nach dem 3. Besenrennen-Ereignis – Preis: 7500 Gold

Die Besenrennen-Ereignise werden bei Imelda Reyes abgeschlossen, die mit euch um die Wette fliegen will.

Bedenkt, dass ihr hier bei den Strecken immer wieder durch die gelben Ringe fliegen müsst, um ordentlich Boost zu bekommen. Wenn ihr einigermaßen gut fliegt, solltet ihr die Strecken sogar beim ersten Mal schaffen.

Besenverbesserungen auf Stufe 3. © Warner Bros. Interactive Entertainment, Inc.

Am Ende ist das Verbessern des Besens im Grunde recht einfach in „Hogwarts Legacy“. Aber es gibt ein paar Dinge zu erledigen und was wohl eher schmerzt, sind die horrenden Preise – oder was meint ihr? Herr Weekes ist ein richtiger Geschäftsmann.