Hogwarts Legacy entpuppt sich trotz Boykott als Kassenschlager

Nintendo-Nerd, Warcraft-Fan und begeisterte Open-World-Besucherin. Schreibt für ihr Leben gern und verbringt nebenbei viel Zeit in der freien Natur mit ihren beiden Hunden Wotan und Pluto. Hat (fast) alle Reaction-Streams zu 7vsWild geschaut und liebt alles, was mit Warhammer (40k) zu tun hat.

„Hogwarts Legacy“ ist seit dem 10. Februar 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Eine Last-Gen-Version für PlayStation 4 und Xbox One soll am 4. April 2023 folgen, Fans der Nintendo Switch müssen sich noch bis zum 25. Juli 2023 gedulden.

Wir freuen uns riesig und sind so stolz darüber, wie die Spieler auf „Hogwarts Legacy“ reagieren, genauso wie Fans, die neu zum Gaming gekommen sind, sowie Tester auf der ganzen Welt. Unser Entwicklerteam bei Avalanche hat eine unglaubliche, qualitativ hochwertige Wizarding-World-Erfahrung abgeliefert, die wahrhaftig die Fan-Fantasy des Lebens in Hogwarts erfüllt, und unsere Publishing-Teams haben eine Launch-Kampagne veranstaltet, die weltweit eingeschlagen hat.

David Zaslav, CEO von Warner Bros. Games, zeigte sich entsprechend erfreut über den Erfolg von „Hogwarts Legacy“. Er betonte, dass sein Unternehmen auch in Zukunft weiter den Fokus auf Harry Potter und vergleichbare einzigartige Franchises legen werde, um deren Potenzial voll auszuschöpfen. Dass Hogwarts Legacy aktuellen Gerüchten zufolge eine Adaption als Serie bevorsteht , spielt diesen Plänen jedenfalls voll in die Karten.

