Neben den großen Comic-Con Veranstaltungen in San Diego oder New York findet in diesem Jahr auch wieder die German Comic-Con (GCC) in Dortmund statt. Entgegen den USA mit ihren Corona-bedingten digitalen Live-Events, dürfen sich die deutschen Fans endlich wieder auf ein großes Live-Event vor Ort freuen – mit einem prall gefüllten Programm und vielen bekannten Gästen aus Hollywood.

Erwartet werden beliebte Stars aus Stranger Things, Vikings, Game of Thrones, The Walking Dead und The Witcher bis hin zu Star Wars mit dem Imperator Palpatine höchstpersönlich! Auch Cosplay-Fans dürfen endlich wieder ihre Werke bei einem großen Cosplay-Contest präsentieren.

Was sonst noch alles auf dem Programm der Fan-Convention steht und vor allem wer zu den vielen geladenen Gästen gehört, erfahrt ihr hier.

Wann findet die German Comic-Con 2021 statt? Die deutsche Version der Comic-Con findet vom 3. bis 5. Dezember 2021 in den Westfalenhallen Dortmund statt.

Welche Corona-Regelungen gibt es zu beachten? Aufgrund der aktuellen Situation gilt nach aktuellem Stand der Zutritt zu den Veranstaltungen nach den sogenannten 3G-Regeln, sprich eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus, eine Genesung von Covid-19 oder ein negativer Test vorzuweisen ist.

Hinweis: Verbindliche Infos zu den zum Zeitpunkt des Events herrschenden offiziellen und vorgegebenen hygienischen Maßnahmen des Landes NRW sowie der Stadt Dortmund werden kurz vor dem Event auf der Website und über Social-Media-Kanäle bekannt gegeben.

Was kostet ein Ticket? Die Tickets zur German Comic-Con 2021 können ab sofort online gebucht werden. Die Preise liegen bei 55 Euro pro Tag, ein Weekend Pass kostet 100 Euro (für Samstag und Sonntag, ohne den Freitag). Wer einen VIP Platin Pass für das Wochenende (Samstag und Sonntag) mit vielen Extras erwerben möchte, muss dafür 299 Euro berappen.

Autogrammwünsche der Hollywood-Stars und Gäste sowie ein Upgrade zur Rosewood Reunion kosten nochmal extra. Die komplette Preisliste findet ihr hier.

Das Programm der German Comic-Con 2021

Zu den Highlights der German Comic-Con 2021 gehören die vielen Hollywoodstars aus Filmen und Serien, Autogrammstunden, professionelle Photoshoots, Frage- und Antwortrunden mit den Stars, Shopping, ein großer Cosplay-Contest, Zeichner, Synchronsprecher, Photopoints, Workshops und vieles mehr. Das komplette Programm findet ihr hier.

Öffnungszeiten:

Freitag, 03. Dezember 2021 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag, 04. Dezember 2021 von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Sonntag, 05. Dezember 2021 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Besitzer von VIP- und Early Entry Tickets haben bereits ab 09:00 Uhr Zutritt.

Diese Hollywood-Stars und Gäste kommen zur German Comic-Con 2021:

Die Liste der eingeladenen Gäste der diesjährigen German Comic-Con in Dortmund liest sich wie das Who is Who Hollywoods. Viele bekannte und legendäre Film- und Serien-Darsteller haben bereits ihre Teilnahme für die große Fan-Convention bestätigt.

Zudem findet im Rahmen der GCC das Rosewood Reunion mit den Pretty Little Liars-Stars statt. Hier ist ein Upgrade-Ticket notwendig. Fans dürfen sich wie gewohnt auf Photoshoots und Autogrammstunden freuen, die regulär auf der GCC Dortmund 2021 stattfinden.

Die Liste der geladenen Gäste sieht wie folgt aus:

Star Wars: Ian McDiarmid Alan Fernandes Olivia D’Abo Femi Taylor

Stranger Things: Millie Bobby Brown Gaten Matarazzo

The Witcher: Therica Wilson-Read Anna Shaffer

Game of Thrones: Gethin Anthony Gemma Whelan Daniel Portman Vladimir Furdik Ben Crompton

Gotham : Ben McKenzie Morena Baccarin David Mazous Robin Lord Taylor Erin Richards Sean Pertwee

: Vikings : Travis Fimmel Gustaf Skarsgård Clive Standen Georgia Hirst Maude Hirst Lucy Martin Alex Hogh Andersen

: Harry Potter: Tom Felton Alfred Enoch Afshan Azad Georgina Leonidas Matthew Lewis Natalia Tena Rusty Goffe

The Walking Dead: Sarah Wayne Callies Chandler Riggs Alanna Masterson Danay Garcia Nadia Hilker Pollyanna McIntosh Michael Cudlitz

The Vampire Diaries: Paul Wesley Daniel Gillies David Anders Michael Trevino

Supernatural: Misha Collins Oscric Chau

Sons of Anarchy: Ron Perlman Tommy Flanagan Mark Boone Jr Kim Coates Theo Rossi

Rosewood Reunion: Ashley Benson Janel Parrish Holly Marie Combs Ian Harding Tammin Sursok Torrey Devitto Huw Collins