Vikings: Netflix gewährt mit Teaser-Trailer ersten Blick auf das Spin-off Valhalla

Netflix Appetithappen wirft auch einen ersten Blick auf die Hauptcharaktere von „Vikings: Valhalla“. Mit Leif Eriksson (Sam Corlett) und seiner Halbschwester Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) stellt man zwei der wichtigsten und bekanntesten Wikinger*innen der Geschichte ins Rampenlicht. Der Trailer dürfte auch deshalb Anklang finden, weil er verspricht, was „Vikings“ in sechs Staffeln umfänglich geboten hat: Brutale Schlachten von epischem Ausmaß.

Zumindest was das „Vikings“-Universum angeht. Denn von den ursprünglichen Gesichtern der Serie dürfte in „Vikings: Valhalla“ nichts mehr zu sehen sein, schließlich spielt das Spin-off über 100 Jahre nach den Ereignissen der ursprünglichen Serie.

