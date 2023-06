Geister-Rüstung erhalten in Zelda: Totk – Treffer kosten euch Rubine, keine Herzen! Volles Set

Eine ziemlich außergewöhnliche Rüstung erhaltet ihr in The Legende of Zelda Tears of the Kingdom mit dem Geister-Set. Alle Details, die ihr zu diesem Outfit wissen solltet, erklären wir euch in den folgenden Zeilen dieses Guides.

Wo finde ich die Geister-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom?

Das Geister-Set besteht aus dem Geisterkopfschmuck, dem Geistergewand und dem Geister-Hakama und kann ausschließlich bei einem Händler namens Koltin im Tausch gegen Mayoi-Signa erworben werden. Wo ihr diesen Mayoi-Händler genau findet, erklären wir euch in diesem Guide.

Der Effekt des Geister-Sets besteht aus einem Rubinpanzer. © Nintendo/PlayCentral.de

Der Haken an der Sache ist, dass ihr euch nicht direkt die drei Rüstungsteile aussuchen könnt. Erst einmal müsst ihr eure Mayoi-Signa für andere Gegenstände verwenden. Das Geistergewand bekommt ihr, sobald ihr zuvor drei andere Items gekauft habt. Insgesamt müsst ihr dafür 8 Mayoi-Signa ausgeben.

Geistergewand: 8 Mayoi-Signa

8 Mayoi-Signa Geister-Hakama: 21 Mayoi-Signa

21 Mayoi-Signa Geisterkopfschmuck: 46 Mayoi-Signa

Das Geister-Hakama und der Geisterkopfschmuck folgen erst deutlich später in der Reihenfolge, die fest vorgegeben ist. Ihr müsst also insgesamt 46 Mayoi-Signa sammeln, um das gesamte Geister-Set zu erhalten.

Anzahl Mayoi-Signum Gegenstand 1x Mayoi-Signum Bokblin-Maske 2x Mayoi-Signum Moblin-Maske 2x Mayoi-Signum 3x Hinox-Fußnagel 3x Mayoi-Signum Geistergewand 3x Mayoi-Signum 8x Feuer-Flederbeißerauge 3x Mayoi-Signum Echsalfos-Maske 3x Mayoi-Signum 5x Eis-Echsalfos-Schwanz 4x Mayoi-Signum Geister-Hakama 4x Mayoi-Signum Weißer-Leune-Massivhorn 4x Mayoi-Signum Horrorblin-Maske 4x Mayoi-Signum 2x Griock-Flügel 4x Mayoi-Signum Weißer-Leune-Maske 4x Mayoi-Signum 3x Griock-Donner-Horn 5x Mayoi-Signum Geisterkopfschmuck 101x Mayoi-Signum Koltins handgefertigter Stoff

Was kann die Geister-Rüstung?

Jedes Rüstungsteil des Geister-Sets verfügt jeweils über einen Verteidigungswert von 3, was ziemlich wenig ist. Habt ihr die gesamte Rüstung angelegt, beträgt der Wert 9. Bei einer Großen Fee könnt ihr das Set nicht zusätzlich verbessern, weshalb es auch keinen Set-Bonus gibt. Zum Vergleich, das Phantom-Set besitzt einen Basiswert von 9 für jedes Rüstungsteil, insgesamt als 24.

Die große Besonderheit liegt aber in dem Effekt Rubinpanzer begründet. Bei angelegter Rüstung verliert Link keine Herzen, sondern Rubine!

Die Anzahl der verlorenen Rubine hängt vom Schaden ab, den Link erleidet. Habt ihr alle drei Teile angelegt, verliert ihr beispielsweise durch den Schlag eines Blauen Bokblins nur 10 Rubine. Werdet ihr hingegen von einem Flammen-Griock getroffen, verliert ihr direkt satte 350 Rubine.

Verfügt ihr in Tears of the Kingdom also über großen Reichtum, dann könnte diese Rüstung perfekt zu euch passen, alle anderen sollten sich lieber ein anderes Set suchen.

Alle Rüstungen in Tears of the Kingdom findet ihr in dieser Übersicht.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!