Geheime Änderungen in Hollow Knight Silksong – Was du verpasst hast!

Hollow Knight: Silksong hat im September 2025 ein neues Update erhalten, das einige geheime Änderungen mit sich bringt. Diese Anpassungen könnten dir beim Spielen entgangen sein, da sie nicht in den offiziellen Patchnotes erwähnt wurden. Seit der Veröffentlichung von Silksong am 4. September 2025 ist dies bereits das zweite Update, das den Spielspaß weiter optimieren soll.

Änderungen an Werkzeugen und Wappen

Welche geheimen Änderungen wurden vorgenommen? Der YouTuber Visic hat ein Video veröffentlicht, in dem er auf Anpassungen hinweist, die nicht in den Patchnotes zu finden sind. Besonders betroffen sind die Werkzeuge, Wappen und Angriffe im Spiel. Charged Attacks generieren jetzt Seide, was die Strategie gegen fliegende Gegner verbessert. Mit dem Jägerwappen erhältst du zwei Seiden, während andere Wappen eine Seide produzieren.

Das Hexenwappen blieb unverändert, jedoch wurde das Architektenwappen um 29% in seiner Schadenswirkung abgeschwächt. Flintschiefer, ein Werkzeug in Silksong, trifft nach dem Update 50% härter, wenn du Jäger-, Reaper- und Bestienwappen verwendest. Für Hexen- und Wandererwappen gibt es jedoch eine kleine Abschwächung, und für Architektenwappen eine größere.

Angriffs- und Werkzeuganpassungen

Wie wirken sich die Änderungen auf Angriffe aus? Wenn du den Klauenangriff mit dem Jägerfokus-Buff einsetzt, wird dieser nach dem Update weniger Schaden verursachen. Das Volt-Filament, ein weiteres Werkzeug im Spiel, wurde hingegen stark verbessert und erhöht nun auch den Eigenschaden der Fähigkeiten.

Ein weiteres Werkzeug, das Kogwerk-Rad, wurde leicht abgeschwächt, da du jetzt nur noch 10 statt wie zuvor 16 davon tragen kannst. Diese Änderungen sorgen für eine bessere Balance und ermöglichen dir, neue Strategien zu entwickeln und auszuprobieren.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf die Änderungen? Auf Reddit haben viele Silksong-Spieler die Änderungen zur Seidengenerierung gefeiert. Ein Kommentar drückte die Hoffnung aus, dass das Jägerwappen weiter angepasst wird, um „so gut wie oder besser als normale Angriffe“ zu sein. Die Abschwächung des Architektenwappens hat jedoch zu gemischten Reaktionen geführt.

Nach dem erfolgreichen Start von Hollow Knight: Silksong hoffen die Spieler, dass Team Cherry weiterhin daran arbeitet, das Spiel dynamisch und herausfordernd zu gestalten. Mit diesen geheimen Änderungen soll das Spielerlebnis noch packender und abwechslungsreicher werden.

Was hältst du von den geheimen Änderungen im neuesten Update? Teile deine Meinung in den Kommentaren!