Game of Thrones-Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms verzögert sich bis 2026

Fans von Game of Thrones müssen sich noch etwas gedulden, bevor das nächste Spin-off auf HBO erscheint. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight wird neben House of the Dragon Teil von HBOs Bestreben sein, die Welt von Game of Thrones weiter auszubauen. Beide Serien basieren auf den Werken von George R.R. Martin und spielen in verschiedenen Zeitperioden in Westeros. A Knight of the Seven Kingdoms spielt 100 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones und 100 Jahre nach House of the Dragon. Während A Knight of the Seven Kingdoms zunächst für Ende 2025 angesetzt war, wurde nun bekannt, dass die Serie erst 2026 veröffentlicht wird.

Verzögerungen und Erwartungen

Warum wurde das Spin-off auf 2026 verschoben? George R.R. Martin hatte ursprünglich angekündigt, dass A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight bis Ende 2025 ausgestrahlt werden sollte. Allerdings wurde während der Präsentation von Warner Bros. Discovery ein Trailer mit dem Titel „2026“ gezeigt. HBO-CEO Casey Bloys bestätigte, dass die Serie im Winter 2026 debütieren wird. Dies bedeutet, dass du dich auf einen frühen Start im Jahr 2026 einstellen kannst.

Was bedeutet das für die Fans? Die Fans von Game of Thrones müssen sich noch etwas länger gedulden, aber es gibt positive Nachrichten: Die Serie wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert. Die Produktion der zweiten Staffel ist bereits im Gange, und Martin hat alle sechs Episoden der ersten Staffel gesehen, von denen die letzten beiden noch in der Rohschnittphase sind. Er lobte die Besetzung und die Crew, insbesondere die Drehbuchautoren, die seine Novelle in ein Drehbuch umgewandelt haben.

Details zur Serie und Zukunftspläne

Worum geht es in A Knight of the Seven Kingdoms? Die Serie folgt den Abenteuern von Ser Duncan the Tall, gespielt von Peter Claffey, und seinem Knappen Egg, dargestellt von Dexter Sol Ansell. Die Geschichte spielt in einer Zeit, in der die Targaryens noch auf dem Eisernen Thron sitzen und die Erinnerung an die letzten Drachen noch lebendig ist. Weitere Besetzungsmitglieder sind Finn Bennett als Aerion Targaryen und Bertie Carvel als Baelor Targaryen.

Welche Rolle spielt House of the Dragon in diesem Kontext? Die Verzögerung von A Knight of the Seven Kingdoms wirft die Frage auf, ob HBO House of the Dragon und das neue Spin-off im Jahr 2026 zusammen veröffentlichen wird. Das Fehlen von House of the Dragon im „Coming to Max in 2025“-Trailer deutet darauf hin, dass beide Serien 2026 erscheinen könnten. Es wäre denkbar, dass House of the Dragon im Frühjahr/Sommer und A Knight of the Seven Kingdoms im Herbst 2026 veröffentlicht wird.

Ein Blick auf die Produktion

Wer sind die Köpfe hinter der Serie? Die Serie wird von renommierten Regisseuren umgesetzt. Sarah Adina Smith, bekannt für Lessons In Chemistry, Hanna und Buster’s Mal Heart, führt bei drei der sechs Episoden Regie. Owen Harris, der zuvor als Regisseur und ausführender Produzent angekündigt wurde, übernimmt ebenfalls drei Episoden.

Wie steht George R.R. Martin zur Serie? Martin zeigte sich in seinem Blog äußerst zufrieden mit der Produktion und lobte die Treue der Adaption zu seinen Werken. Er äußerte seine Hoffnung, dass die Zuschauer die Serie genauso lieben werden wie er selbst.

Ausblick und Lesermeinungen

Was bedeutet die Verzögerung für die Fans? Für eingefleischte Fans von Game of Thrones bedeutet die Verzögerung eine längere Wartezeit, aber auch die Möglichkeit, sich auf eine qualitativ hochwertige Produktion zu freuen. Die Aussicht auf eine neue Serie und die parallele Veröffentlichung von House of the Dragon könnte jedoch für Begeisterung sorgen.

Was denkst du über die Verschiebung von A Knight of the Seven Kingdoms auf 2026? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!