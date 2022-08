Zum Start des neuen Serienhits House of the Dragon erhalten Fans erstmals einen Einblick in die Vorgeschichte von Westeros der Erfolgsserie Game of Thrones von George R.R. Martin.

Schon die Auftaktfolge, die mit über 10 Millionen Zuschauer*innen allein in den USA als erfolgreiches Serien-Higlight des Jahres gefeiert wird, lässt uns einen Blick auf Westeros und die Familie Targaryen sowie deren Machtkämpfe um die Sieben Königslande werfen.

Neben vielen neuen Figuren stellen vor allem bekannte Charaktere aus der epischen Fantasy-Romanreihe einen wichtigen Part in der Story dar, die bereits in GoT erwähnt wurden.

Dazu zählt zweifelsfrei Aerys Targaryen II, der letzte König der Sieben Königslande, besser bekannt als der irre König. Sein Schicksal wird schließlich seiner Nachfahre Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) als Drachenmutter und Herrscherin über Westeros in GoT zum Verhängnis. Doch wer ist eigentlich der irre König?

Haus der Targaryens in Westeros

In der epischen Geschichte Westeros verbindet man die Familie aus dem Haus Targaryen mit einer Reihe von Königen der Sieben Königslande, die es als ihr Geburtsrecht ansehen, über das Land und deren Bewohner zu herrschen. Während in der Prequel-Serie „House of the Dragon“ die Handlung rund 200 Jahre zurück geht und die Anfänge der Targaryen und deren Bestreben nach der Macht über Westeros erzählt wird, trägt ein bestimmter Name zu deren Familien-Schicksal maßgeblich bei: Aerys Targaryen II.

Der letzte König aus dem Hause Targaryen, der vom Eisernen Thron aus die Sieben Königslande regierte, blickt auf eine lange Familientradition der Targaryens zurück, die mit Inzests die Dynastie sichern wollen.

So wurde Aerys Targaryen II bereits im Jugendalter mit seiner eigenen Schwester Rhaella verheiratet. Der Prophezeiung einer Waldhexe nach, würde nämlich „Der Prinz, der verheißen wurde“ von Aerys und Rhaella entstammen.

Seit diesem Zeitpunkt an stand für die Familie der Targaryen fest, das deren erstgeborener Sohn und Erbe Prinz Rhaegar (der heimliche Vater von Jon Snow) die Prophezeiung erfüllen wird. Im Verlauf der Geschichte von GoT sollte jedoch eine andere Wahrheit herauskommen.

Der Fall des irren Königs von Westeros

Aerys Targaryen II war zu Beginn noch als wohlwollender König von Westeros bekannt, jedoch verfiel er zunehmend dem Wahnsinn und wurde schließlich durch eine Rebellion von Robert Baratheon gestürzt. Seinen Beinamen, der Irre König, erhielt er für seine unberechenbare und brutale Herrschaft. Zudem entwickelte er eine besondere Vorliebe, sich seiner Gegner mit Hinrichtungen durchs Feuer zu entledigte: „Verbrennt sie alle!“

Neben dem Volk und seinen Untertanen, hatte vor allem auch seine eigene Ehefrau Rhaella unter seiner mörderischen Herrschaft zu leiden. Schließlich kommt es zur Rebellion und ein führendes Mitglied seiner eigenen Königsgarde, Ser Jaime Lennister ermordet ihn und erhielt dafür den Beinahmen Königsmörder. Der Rest der Geschichte dürfte bekannt sein.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie kann ich House of the Dragon sehen?

Sky übernimmt die Premiere der mit Spannung erwarteten Serie und zeigt die erste Staffel mit allen 10 Episoden ab dem 22. August 2022 über Wow und Sky Q, zeitgleich zur Premiere beim US-Sender HBO.

Gezeigt werden die einzelnen Folgen montags ab 20:15 Uhr bei Sky Atlantic in deutscher Erstausstrahlung, wahlweise im Originalton oder mit deutscher Synchronisation.