Game of Thrones: Diese 10 umstrittenen Abweichungen entfachten Fan-Debatten

Game of Thrones, die gefeierte Serie von HBO, basiert auf der Romanreihe A Song of Ice and Fire von George R. R. Martin. Mit 73 Folgen über acht Staffeln hinweg wurde die Serie zu einem internationalen Phänomen. Trotz ihres Erfolgs und des großen Einflusses auf die Popkultur gab es zahlreiche Momente, in denen die Serie die Buchvorlage verraten hat. Hier sind einige der signifikantesten Abweichungen.

Tyrions Mord an Shae

Wie weicht die Serie von der Buchvorlage ab? In der Serie endet die Beziehung zwischen Tyrion und Shae tragisch, als Tyrion sie in Selbstverteidigung tötet. In den Büchern hingegen tötet Tyrion Shae in einem Anfall von Wut, was seine dunkle Seite und die Abneigung gegen seinen Vater verdeutlicht. Diese Änderung in der Serie lässt Tyrion in einem besseren Licht erscheinen, macht aber die Handlung weniger sinnvoll.

Sansas Heirat mit Ramsay

Warum war diese Änderung umstritten? Eines der umstrittensten Elemente der Serie war Sansas erzwungene Ehe mit Ramsay Bolton. Während diese Handlungsebene in der Serie für Drama sorgte, existiert sie in den Büchern nicht. Die Entscheidung, Sansa in eine so gefährliche Situation zu bringen, widerspricht der Charakterentwicklung und den Zielen von Littlefinger, der Sansa eigentlich näher hätte halten wollen.

Robb Starks Tod

Welche Unterschiede bestehen hier zwischen Buch und Serie? Robbs Tod bei der Roten Hochzeit ist sowohl in der Serie als auch in den Büchern ein entscheidender Moment. In der Serie heiratet Robb aus Liebe, was als egoistisch dargestellt wird. In den Büchern hingegen ist seine Heirat eine ehrenhafte Entscheidung, die seinen Untergang einleitet. Diese Veränderung beraubt die Serie eines wichtigen erzählerischen Elements.

Jaime und Cersei in der Septe

Wie wurde diese Szene in der Serie verändert? Eine der kontroversesten Änderungen betrifft Jaime und Cersei Lannister. Während ihr Treffen in der Septe in den Büchern als einvernehmlicher Moment dargestellt wird, wird es in der Serie als gewaltsam gezeigt. Diese unnötige Änderung verstärkte die Darstellung von sexueller Gewalt ohne erzählerischen Mehrwert.

Daenerys trauert nicht um Viserys

Wie beeinflusst diese Änderung Daenerys‘ Charakterentwicklung? In den Büchern wird Daenerys von den Geistern ihres Bruders Viserys heimgesucht, was ihre Trauer und ihre komplexen Gefühle verdeutlicht. In der Serie fehlt dieser Aspekt, was Daenerys als kältere Figur erscheinen lässt und ihre Darstellung im Buch verrät.

Die Stark-Kinder als Hautwechsler

Welche Fähigkeiten wurden in der Serie weggelassen? In den Büchern haben die Stark-Kinder die Fähigkeit, in ihre Schattenwölfe zu wechseln, was in der Serie nur Bran vorbehalten bleibt. Diese Auslassung beraubt die Serie einer Möglichkeit, die magischen Elemente der Bücher zu integrieren und die Bindung der Charaktere zu ihren tierischen Gefährten zu zeigen.

Die Konsumation von Daenerys‘ und Drogos Ehe

Warum ist diese Änderung problematisch? Die Darstellung von Daenerys‘ und Drogos Beziehung in der Serie wurde als problematisch angesehen, da sie die Konsumation ihrer Ehe als gewaltsam zeigt. In den Büchern geschieht dies einvernehmlich, was die spätere Liebe zwischen den beiden glaubhafter macht.

Alles über Euron Graufreud

Wie unterscheidet sich Eurons Charakter in der Serie von den Büchern? In den Büchern ist Euron Graufreud eine bedrohliche Figur mit magischen Fähigkeiten und dunkler Ausstrahlung. Die Serie reduziert seinen Charakter jedoch auf einen bloßen Plotpunkt, was ihn weniger interessant und bedrohlich macht.

Änderungen des Alters der Charaktere

Wie haben die Altersänderungen die Serie beeinflusst? Die Entscheidung, die Charaktere der Stark-Familie älter darzustellen, beeinflusste die Serie erheblich. Während dies half, mit den reiferen Themen umzugehen, ging ein Teil der jugendlichen Naivität und Tragik verloren, die in den Büchern vorhanden sind.

Catelyn Starks Tod

Was fehlt in der Serie im Vergleich zu den Büchern? In den Büchern wird Catelyn Stark nach ihrem Tod bei der Roten Hochzeit als Lady Steinherz wiederbelebt. Diese rachsüchtige Figur fehlt in der Serie völlig, was die Geschichte um eine der tragischsten und furchteinflößendsten Entwicklungen beraubt.

Was hältst du von diesen Änderungen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!