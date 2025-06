Fortnite auf Nintendo Switch 2 – Verbesserte Grafik, höhere FPS und exklusive Inhalte

Viele von euch freuen sich sicherlich auf die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2, die schon morgen am 5. Juni 2025 in den Handel kommt. Mit der neuen Konsole erscheinen auch zahlreiche Spiele, darunter eine speziell angepasste Version von Fortnite. Diese bringt einige aufregende Neuerungen mit sich, aber es gibt auch eine Einschränkung, die ihr kennen solltet, bevor ihr euch in das Abenteuer stürzt.

Fortnite auf der Nintendo Switch 2: Die Verbesserungen

Welche neuen Features gibt es in der Switch 2 Version von Fortnite? Epic Games hat kürzlich die vollständige Liste der Features für die Switch 2 Version von Fortnite veröffentlicht. Zu den Highlights gehören eine beeindruckende höhere Auflösung von 2176×1224 im Docked-Modus und 1600×900 im Undocked-Modus sowie eine flüssige Bildrate von 60 FPS.

Auch die Grafik wurde deutlich verbessert: Die Sichtweite wurde erhöht, die Texturen sind hochwertiger, die Schatten realistischer und das Wasser sieht noch besser aus. Zudem wurde die Kleidung-Physik aktiviert, und es gibt ein neues Replay-System, mit dem ihr eure besten Battle Royale Matches aus einer anderen Perspektive erleben könnt. Weitere Features umfassen die Unterstützung des GameChats für bis zu drei Freunde und die Möglichkeit, Video-Clips mit dem Capture-Button aufzunehmen.

Ein exklusives Emote und Game Modes

Was ist das exklusive Emote und welche Modi sind verfügbar? Spieler, die sich vor dem 31. März 2026 bei Fortnite auf der Switch 2 einloggen, erhalten das exklusive Wünschstern-Emote kostenlos. Dieses wird später auch im Fortnite-Shop verfügbar sein, aber ihr habt die Möglichkeit, es schon jetzt zu sichern.

Eine der größten Änderungen betrifft die verfügbaren Spielmodi. Während die meisten beliebten Modi wie Battle Royale und Zero Build – Battle Royale auf der Switch 2 spielbar sind, wird der Save the World Modus nicht verfügbar sein. Dies ist keine Überraschung, da dieser Modus bereits auf der ursprünglichen Switch nicht unterstützt wurde. Spieler können jedoch weiterhin andere Modi wie Team Rumble, Reload und Fortnite OG genießen.

Technische Details und Joy-Con 2 Unterstützung

Welche technischen Neuerungen gibt es für Fortnite auf der Switch 2? Für die Technik-Enthusiasten unter euch: Die neue Version von Fortnite auf der Switch 2 bietet einen vollständigen „Desktop“ Renderer, hochdetaillierte Geometrie und Umgebungsverdeckung im Docked-Modus, sowie Schatten werfende Punktlichter und Effekte in hoher Qualität. Ab dem 7. Juni 2025 wird es zudem Mausunterstützung mit den Joy-Con 2 geben, was ein besonders intensives Spielerlebnis verspricht.

Obwohl die Maussteuerung mit den ursprünglichen Joy-Cons nicht funktioniert, könnt ihr die Nintendo Switch Controller verwenden, um Fortnite auf der Switch 2 zu spielen. Für die Nutzung der Maussteuerung benötigt ihr jedoch die neuen Joy-Con 2.

Freut ihr euch auf die neuen, schnelleren FPS und die besseren Grafiken von Fortnite auf der Switch 2?