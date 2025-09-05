Finde die fünf verlorenen Flöhe in Hollow Knight: Silksong – so klappt’s!

In Hollow Knight: Silksong erwartet dich die spannende Aufgabe, die fünf verlorenen Flöhe für Flohmeister Mooshka zu finden. Diese Quest, bekannt als Die verlorenen Flöhe, erinnert an die Suche nach den Raupen im Originalspiel. Doch anstatt hunderte zu finden, musst du lediglich fünf aufspüren, die sich in den unteren Regionen von Pharloom verstecken.

Fundorte der Flöhe

Wo findest du den ersten Floh? Der erste Floh befindet sich in The Marrow, kurz nachdem du das Biest der Glocke besiegt hast. Nachdem du die Arena verlassen hast, gehst du an dem Raum mit der Bank vorbei und betrittst die große offene Kammer. Betätige den Hebel, um die Abkürzung zu öffnen, aber statt weiter in die Tiefen Docks zu gehen, klettere nach oben in den Raum darüber. Der Floh befindet sich in der oberen rechten Ecke des Raumes, eingewickelt in einige Ranken.

Der zweite Floh in den Tiefen Docks

Wie erreichst du den zweiten Floh? Der zweite Floh ist leicht zu finden. In der Glockenstation der Tiefen Docks musst du die linke Wand zerschlagen, direkt links von der Stelle, an der das Biest der Glocke steht. Dahinter erwartet dich ein Raum mit einem Lava-basierten Plattformrätsel, das zum Floh führt, der direkt über dem Eingang liegt.

Dritter Floh ebenfalls in den Tiefen Docks

Wo ist der dritte Floh versteckt? Der dritte Floh ist ebenfalls einfach zu erreichen. Direkt nachdem du die Fähigkeit „Schneller Schritt“ im Schrein erhalten hast, springst du links über die Plattformen. Am Ende dieser Plattformen findest du einen Hebel, den du betätigen musst, um die Glocke zu senken. Nutze diese Glocke, um nach oben zu springen, wo der Floh gefangen ist.

Vierter Floh in den Fernfeldern

Wie findest du den vierten Floh? Der vierte Floh befindet sich in den Fernfeldern. Um dorthin zu gelangen, benötigst du den Mantel des Drifters, den du von der Näherin erhältst. Gehe zur Glockenstation der Fernfelder, verlasse sie und springe über die Schlucht in den Raum auf der anderen Seite. Gehe weiter nach links, bis du eine geheime Wand rechts zerschlagen kannst. Klettere einige Plattformen hinauf, bis du einen Durchgang siehst, der von Knochenbehältern blockiert wird. Zerschlage diese und betrete den Raum, doch sei gewarnt, ein roter Ameisenfeind wird dich in eine Falle locken. Befreie dich und den Floh aus dem Käfig.

Letzter Floh in der Jägermarsch

Wo findest du den letzten Floh? Der letzte Floh befindet sich in der Jägermarsch. Du musst den großen roten Ameisenboss auf der rechten Seite von The Marrow besiegen. Sobald du den schnellen Schritt erlernt hast, ist dieser Kampf einfach zu bewältigen. Nachdem der Boss besiegt ist, nutze Abwärtsangriffe auf die roten Kugeln, um dich nach oben zu katapultieren, wo du den Floh finden wirst.

Belohnungen für die Rückkehr der Flöhe

Was erhältst du für deine Mühen? Sobald du alle fünf Flöhe gefunden hast, kehre zu Flohmeister Mooshka zurück. Er wird dich zur linken Seite von Greymoor führen, wodurch du einen großen Teil des Hauptpfads überspringst. Darüber hinaus erhältst du drei Ladungen Flohgebräu, die deine Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit temporär erhöhen.

