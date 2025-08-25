Final Fantasy XIV-Krise – Steam-Bewertungen sinken wegen Mod-Verbot

In der Welt von Final Fantasy XIV, einem MMORPG, das von Square Enix entwickelt wurde, gibt es aktuell erhebliche Spannungen in der Community. Dieses Spiel, das seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 auf verschiedenen Plattformen verfügbar ist, hat sich seit der Überarbeitung von seiner ursprünglichen, gescheiterten Version zu einem der erfolgreichsten Titel von Square Enix entwickelt. Doch die jüngste Kontroverse um das Verbot eines beliebten Mods hat zu einer Flut an negativen Bewertungen auf Steam geführt.

Warum wird Final Fantasy XIV von der Community kritisiert?

Was hat zur aktuellen Bewertungskrise geführt? Die jüngste Welle an negativen Bewertungen auf Steam ist darauf zurückzuführen, dass Square Enix das Mod Mare Synchronos verboten hat. Dieses kosmetische Mod erlaubte es den Spielern, das Aussehen eines anderen Spielers in Echtzeit zu spiegeln. Die Schließung dieses Mods führte zu einer Bewertung von „Gemischt“ für das Hauptspiel und „Größtenteils negativ“ für die Dawntrail-Erweiterung.

Der Grund für die Schließung von Mare Synchronos liegt in der strikten Mod-Politik von Final Fantasy XIV, die jegliche Nutzung von Drittanbieter-Software verbietet. Obwohl viele Mods geduldet wurden, erregte Mare Synchronos zu viel Aufmerksamkeit, was zur rechtlichen Bedrohung seines Schöpfers führte.

Die Funktionsweise von Mare Synchronos

Wie funktioniert der Mod Mare Synchronos? Mare Synchronos ermöglichte es den Spielern, das kosmetische Erscheinungsbild eines anderen Spielers in Echtzeit zu kopieren. Diese Funktion nutzte Peer-to-Peer-Datenübertragung, um kosmetische Dateien von einem PC des Spielers auf den anderen zu übertragen.

Um zu funktionieren, benötigte Mare Synchronos zwei zusätzliche Plugins: Penumbra und Glamourer. Penumbra ist der Hauptmod-Loader, der das Laden und Entladen von Mods ermöglicht, während Glamourer die Manipulation von Spieler-Erscheinungsdaten erleichtert. Trotz ihrer scheinbar harmlosen Natur hat Square Enix hart durchgegriffen, was zeigt, dass die Probleme tiefer liegen könnten, als es auf den ersten Blick scheint.

Der rechtliche Hintergrund der Mod-Schließung

Warum hat Square Enix diesen Mod ins Visier genommen? Das Kernproblem liegt in der Verletzung der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) von Final Fantasy XIV, die die Nutzung von Mods untersagt. Während viele Mods keine Bedrohung für das System darstellen und nicht das Interesse des Unternehmens wecken, war Mare Synchronos aufgrund seiner Bekanntheit und seiner Interaktion mit den Spielen anderer Spieler ein sichtbares Ziel.

Der Schöpfer des Mods, bekannt als „Her Royal Floofness“, gab am 21. August 2025 auf dem offiziellen Discord-Server bekannt, dass das Projekt eingestellt wird, nachdem er eine rechtliche Anfrage erhalten hatte. Dies deutet darauf hin, dass Square Enix rechtliche Schritte eingeleitet hat, um den Mod zu stoppen.

Reaktionen der Final Fantasy Community

Wie reagiert die Community auf das Verbot? In den letzten 48 Stunden haben über 400 negative Bewertungen auf der Steam-Seite von Final Fantasy XIV und seiner Dawntrail-Erweiterung die Unzufriedenheit der Spieler gezeigt. Viele kritisieren Square Enix dafür, dass ein rein kosmetischer Mod entfernt wurde, der keinen Einfluss auf das Spielgleichgewicht hat.

Einige Kritiker werfen dem Unternehmen vor, sich mehr um den Verkauf von Kosmetika zu kümmern, als darum, das Spiel unterhaltsam zu gestalten. Obwohl diese Bewertungen nur einen kleinen Teil der Community repräsentieren, haben sie ausgereicht, um die Bewertungen auf Steams Plattform zu senken.

Was bedeutet das für die Zukunft von Final Fantasy Mods?

Wie geht es weiter mit Mods in Final Fantasy XIV? Final Fantasy XIV, ein langjähriges Live-Service-Spiel, hat wie andere Spiele dieser Art, seine Höhen und Tiefen. Die Community ist gespalten, ob Mare Synchronos weiterhin verfügbar sein sollte. Während einige die Gefahren von Mods mit Peer-to-Peer-Kommunikation betonen, sehen andere dies als Ausdruck von Unternehmensgier.

Die Zukunft von Mods in Final Fantasy XIV bleibt ungewiss. Obwohl Square Enix viele andere Mods unbehelligt lässt, deutet die aktuelle Kontroverse darauf hin, dass weitere Auseinandersetzungen möglich sind. Was denkst du über die Entscheidung von Square Enix? Teile deine Meinung in den Kommentaren!