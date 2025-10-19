Final Fantasy 7 Remake – So schlägt sich die Switch 2 im Vergleich zur PS5

Ein neues Video von Square Enix sorgt derzeit für Aufsehen in der Gaming-Community. Es zeigt einen direkten Vergleich der Performance von Final Fantasy 7 Remake auf der Nintendo Switch 2 mit anderen Plattformen wie der PlayStation 5, Xbox Series X und dem PC. Final Fantasy 7 Remake, ursprünglich ein PlayStation 4-Titel, hat bereits zahlreiche Fans begeistert. Nun können auch Besitzer der neuen Nintendo-Konsole in den Genuss dieses Klassikers kommen.

Technische Details der Switch 2

Was bietet die Nintendo Switch 2 an technischen Spezifikationen? Die Nintendo Switch 2 wurde am 5. Juni 2025 veröffentlicht und bietet eine Vielzahl von Verbesserungen gegenüber ihrem Vorgänger. Sie ist eine Hybridkonsole, die sowohl als Handheld, Tablet oder über eine Dockingstation an einem externen Display verwendet werden kann. Die Joy-Con 2-Controller können wie gewohnt abgenommen oder befestigt werden.

Die Switch 2 verfügt über ein größeres Liquid-Crystal-Display, mehr internen Speicher sowie aktualisierte Grafik- und Social-Features. In der Handheld- oder Tischmodus unterstützt sie eine Auflösung von 1080p bei 120 Hz, während im Docked-Modus 4K mit 60 Hz möglich sind. Diese technischen Fortschritte ermöglichen es, Spiele wie Final Fantasy 7 Remake in hoher Qualität zu erleben.

Final Fantasy 7 Remake auf der Switch 2

Wie schneidet Final Fantasy 7 Remake auf der Switch 2 im Vergleich zu anderen Konsolen ab? Laut dem Video von Square Enix bietet die Switch 2-Version von Final Fantasy 7 Remake eine beeindruckende visuelle Darstellung, die nur wenige Kompromisse in der Qualität erkennen lässt. Während die PS5 und Xbox Series X flüssigere 60 FPS bieten, läuft das Spiel auf der Switch 2 bei stabilen 30 FPS. Der Unterschied zeigt sich vor allem in den Bodentexturen, die auf der Switch 2 etwas weniger detailliert wirken.

Besonders bemerkenswert ist die Lichtdarstellung, die der PS5-Version ähnelt. Die Entwickler haben darauf geachtet, die Beleuchtung zu nutzen, um dem Spiel mehr Ausdruck zu verleihen. Diese Anpassungen sorgen dafür, dass die Welt von Midgar auf der Switch 2 ebenso lebendig wirkt wie auf leistungsstärkeren Plattformen.

Zukunftsaussichten für die Final Fantasy 7-Trilogie

Welche weiteren Pläne hat Square Enix für die Final Fantasy 7-Reihe auf der Switch 2? Die Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Remake auf der Switch 2 ist nur der Anfang. Square Enix hat bestätigt, dass auch der zweite Teil der Trilogie, Final Fantasy 7 Rebirth, im Jahr 2026 für die Switch 2 erscheinen wird. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Auch der dritte Teil der Trilogie befindet sich bereits in Entwicklung. Diese Fortsetzungen ermöglichen es dir, die epische Geschichte von Cloud Strife und seinen Gefährten auf der neuesten Nintendo-Konsole weiter zu erleben. Die Switch 2 bietet somit eine spannende Plattform für Fans der Serie, die sich auf neue Abenteuer in der Welt von Final Fantasy freuen können.

