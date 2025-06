FBC: Firebreak auf Steam Deck Verified – Ein Muss für Koop-Fans!

In dieser Woche stehen zwei bemerkenswerte Spiele im Fokus der Steam-Community, und eines davon hat sich bereits als „Steam Deck Verified“ qualifiziert. Das bedeutet, dass es perfekt auf dem Steam Deck läuft, ohne dass du Anpassungen vornehmen musst. Während das Spiel Rematch zum jetzigen Zeitpunkt nur als „spielbar“ gelistet ist, wartet FBC: Firebreak mit voller Unterstützung für das Steam Deck auf. Dieses neue Spiel stammt von Remedy Entertainment, einem Studio, das für seine cineastischen Einzelspieler-Erfahrungen bekannt ist, darunter Titel wie Control und Alan Wake.

Was erwartet dich bei FBC: Firebreak?

Was macht FBC: Firebreak besonders? FBC: Firebreak ist ein kooperativer First-Person-Shooter, der in derselben mysteriösen Bundesbehörde spielt, die du bereits aus Control kennst. Es ist ein experimentelles Projekt, das sich von den bisherigen, eher storygetriebenen Titeln von Remedy unterscheidet. Du und bis zu zwei Freunde könnt in die Rolle von Firebreak schlüpfen, der vielseitigsten Einheit der Behörde, um die Kontrolle über das von anderenweltlichen Kräften bedrohte Hauptquartier zurückzuerlangen.

Das Spiel bietet nicht nur actiongeladene Gefechte, sondern auch eine fesselnde Atmosphäre, die Fans von Remedy erwarten. Die einzigartige Kombination aus Koop-Gameplay und der spannenden Welt von Control macht es zu einem Spiel, das du nicht verpassen solltest.

Steam Deck: Eine neue Ära des mobilen Spielens

Warum ist das Steam Deck so beliebt? Das Steam Deck hat seit seiner Veröffentlichung im Februar 2022 für Furore gesorgt. Als Handheld-Gaming-PC hat es sich als vielseitiges Gerät etabliert, das sowohl native Linux-Spiele als auch Windows-Spiele über den Proton-Kompatibilitätslayer unterstützt. Die Integration von SteamOS und der benutzerfreundlichen Oberfläche machen es zu einem beliebten Gerät für Gamer, die auch unterwegs nicht auf ihre Bibliothek verzichten möchten.

Dass FBC: Firebreak als „Steam Deck Verified“ gilt, bedeutet, dass Valve das Spiel umfassend getestet hat. Es läuft nicht nur problemlos von Anfang bis Ende, sondern funktioniert auch optimal mit den eingebauten Steuerungen und dem einzigartigen Display des Steam Decks.

Preise und Verfügbarkeit

Wie viel kostet FBC: Firebreak? FBC: Firebreak wird für 49,99 Euro auf Steam erhältlich sein, und der Preis gilt für alle Plattformen. Interessanterweise haben einige Spieler auf Xbox und PS5 die Möglichkeit, das Spiel ohne zusätzliche Kosten über Xbox Game Pass und PS Plus zu genießen. Dies könnte die Attraktivität des Spiels für Abonnenten dieser Dienste erhöhen.

Für Gamer, die das Steam Deck nutzen, ist es eine großartige Gelegenheit, ein weiteres hochwertiges Spiel in vollem Umfang zu erleben, ohne Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen.

Fazit: Ein Muss für Fans von Remedy Entertainment

Lohnt sich der Kauf von FBC: Firebreak? Wenn du ein Fan von Remedy Entertainment bist oder einfach nur auf der Suche nach einem neuen Koop-Erlebnis in einem mysteriösen Setting bist, ist FBC: Firebreak auf jeden Fall einen Blick wert. Die Kombination aus einem bewährten Entwicklerstudio und der nahtlosen Integration in das Steam Deck macht es zu einem spannenden Titel dieser Woche.

Was hältst du von den neuen Veröffentlichungen? Planst du, FBC: Firebreak auf dem Steam Deck auszuprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!