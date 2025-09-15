Faszinierende Indie-Games auf Steam – Hast du diese 5 Schätze schon entdeckt?

Die Welt der Videospiele ist ständig in Bewegung, und auf Steam werden täglich zahlreiche neue Titel veröffentlicht. Einige dieser Spiele könnten leicht übersehen werden, da sie in der Masse der Neuerscheinungen untergehen. Hier sind fünf faszinierende Spiele, die du möglicherweise verpasst hast, aber auf jeden Fall einen Blick wert sind.

Misty Judgment

Was macht Misty Judgment so besonders? Misty Judgment ist ein FMV-Abenteuerspiel aus China, das sich auf ein spannendes Mordrätsel konzentriert. In der Rolle von Qi Yi erwachst du in einem seltsamen Krankenhaus, in dem die Menschen aus deinem Leben zwar bekannt, aber dennoch verändert sind. Deine Aufgabe ist es, den Mörder zu entlarven und die Geheimnisse der Umgebung zu lüften.

Das Spiel bietet nicht nur eine fesselnde Geschichte, sondern auch die Möglichkeit, tiefere emotionale Verbindungen mit den weiblichen Charakteren einzugehen. Mit einer „Überwältigend Positiv“-Bewertung auf Steam und einer neuen Version 1.0, die nun auch Englisch unterstützt, hat Misty Judgment das Potenzial, viele Spieler zu begeistern.

Knock On The Window

Warum solltest du Knock On The Window ausprobieren? Dieses Indie-Horrorspiel hebt sich durch seinen einzigartigen VHS-inspirierten Kunststil ab. Du spielst einen Büroangestellten, der das abgelegene Landhaus seines Chefs besucht, nur um in ein düsteres und bedrückendes Szenario verwickelt zu werden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Horrorspielen liegt der Fokus hier weniger auf Schockeffekten, sondern auf der Schaffung einer gruseligen Atmosphäre. Die ungewöhnlichen Charaktermodelle tragen zur Einzigartigkeit des Spiels bei, das ungefähr so lange dauert wie ein Spielfilm und entsprechend preislich angesetzt ist.

Beyond Sunset

Was erwartet dich in Beyond Sunset? Dieses Cyberpunk-Spiel ist ein sogenannter „Boomer Shooter“, der mit GZDoom entwickelt wurde. Nach einer Phase im Early Access hat es die Version 1.0 erreicht. Beyond Sunset kombiniert rasante Bewegungen mit RPG-Elementen wie Fähigkeitsupgrades und bietet sogar gewaltfreie Interaktionen mit NPCs an.

Das Spiel umfasst fünf Episoden und einen Level-Editor, der dir erlaubt, eigene, von Vaporwave inspirierte Todeswelten zu erschaffen. Die bereits 2023 veröffentlichten Eindrücke von Nova Smith sind durchweg positiv und machen neugierig auf mehr.

The Trolley Solution

Wie löst The Trolley Solution ethische Dilemmata? Basierend auf dem bekannten Gedankenexperiment des Trolley-Problems, stellt dieses Spiel dich vor die Herausforderung, zwischen verschiedenen moralisch komplexen Entscheidungen zu wählen. Die 20 Rätsel nehmen das klassische Dilemma humorvoll auf, ohne dabei den ernsthaften Unterton zu verlieren.

Durch die skurrilen und oft unerwarteten Lösungen wird The Trolley Solution zu einem unterhaltsamen und zugleich nachdenklich stimmenden Erlebnis.

Keep Digging

Was macht Keep Digging einzigartig? Als neuester Klon von A Game About Digging A Hole bietet Keep Digging die Möglichkeit, mit bis zu sieben Freunden online ein Loch zu graben. Das Spiel mag auf den ersten Blick simpel erscheinen, doch die Möglichkeit, es gemeinsam mit Freunden zu erleben und dabei sogar neckische Gesten auszutauschen, macht den Reiz aus.

Obwohl das Konzept ungewöhnlich ist, bietet es eine spaßige und entspannte Multiplayer-Erfahrung.

Hast du eines dieser Spiele bereits ausprobiert? Teile deine Eindrücke und lass uns in den Kommentaren wissen, welches Spiel dich am meisten anspricht!