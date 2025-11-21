Fallout 4 Update im Nov. 2025 – Viele Stabilitätsprobleme werden behoben

Die Welt von Fallout 4 steht vor einem weiteren Update, das noch im November 2025 erscheinen soll. Bethesda Softworks hat kürzlich die Patchnotes veröffentlicht, die eine Vielzahl von Verbesserungen und Fehlerbehebungen versprechen, um die Stabilität des Spiels zu verbessern. Dieses Update folgt auf die Veröffentlichung der Fallout 4 Anniversary Edition, die zum 10-jährigen Jubiläum des Spiels im letzten Jahr herauskam, jedoch einige Probleme verursachte.

Was beinhaltet das kommende Update für Fallout 4?

Welche Probleme werden durch das neue Update behoben? Laut Bethesda zielt das Update darauf ab, Abstürze und Stabilitätsprobleme zu lösen. Zu den spezifischen Korrekturen gehören Absturzlösungen beim Starten eines neuen Spiels mit installierten Creations auf der PS4 und beim Beenden des Spiels nach dem Verlassen eines Innenbereichs mit geöffnetem Pip-Boy. Auch das Problem, dass Benutzer nicht mehr auf das Creations-Menü zugreifen konnten, wurde behoben.

Darüber hinaus adressiert das Update seltene Abstürze, die beim Laden von Speicherständen mit fehlenden Creations auftreten können, sowie ein Problem, das beim Auswählen von „Alle Creations des Creation Clubs herunterladen“ auftritt. Diese Korrekturen sollen die allgemeine Spielstabilität verbessern und die Spielerfahrung optimieren.

Was bedeutet das für die Spielerfahrung?

Wie wird die Benutzeroberfläche verbessert? Neben den Absturzbehebungen beinhaltet das Update auch Verbesserungen der Benutzeroberfläche. Die Leistung im Creations-Menü wird über alle Plattformen hinweg verbessert, und es wurden Probleme mit Softlocks behoben, die beim wiederholten Zugriff auf das Creations-Menü auftraten. Außerdem wird die Bündelpreisaktualisierung nun sofort nach dem Kauf einzelner Artikel in einem Bündel erfolgen.

Diese Verbesserungen sollen die Benutzerfreundlichkeit der UI erhöhen und die Navigation innerhalb des Spiels vereinfachen, insbesondere beim Umgang mit Creations-Inhalten. Die Lokalisierungserweiterungen und die respektierte Ladeordnung für Creations werden ebenfalls zur Verbesserung der Spielerfahrung beitragen.

Wie sieht die Zukunft von Fallout 4 aus?

Welche weiteren Updates sind geplant? Bethesda hat zudem bekannt gegeben, dass weitere Updates für die Fallout 4 Anniversary Edition in Planung sind. Eine Roadmap wurde veröffentlicht, die zukünftige Patches skizziert, und weitere Informationen zu den kommenden Updates werden im Dezember 2025 erwartet.

Während das aktuelle Update viele der bestehenden Probleme adressiert, bleibt abzuwarten, wie die zukünftigen Anpassungen das Spiel weiter verbessern werden. Es ist ein wichtiger Schritt, um die Community zufriedenzustellen und Fallout 4 in seiner besten Form zu präsentieren.

