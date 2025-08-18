Fairgames auf der Kippe – Sony kämpft mit Live-Service-Strategie für PS5

Die Bemühungen von Sony im Bereich der Live-Service-Spiele für die PlayStation 5 stoßen auf zunehmende Herausforderungen. Viele Gamer fragen sich, ob ein weiteres vielversprechendes Projekt, Fairgames, von Haven Studios, das Potenzial hat, ebenfalls auf der Strecke zu bleiben. Nachdem der Analyst Michael Pachter in einem Podcast andeutete, dass das Spiel möglicherweise eingestellt wurde, zog er seine Aussage schnell zurück, was jedoch die Unsicherheit rund um das Projekt nicht mildert.

Entwicklung von Fairgames

Was wissen wir über Fairgames? Fairgames ist eines der Live-Service-Spiele, die Sony für die PlayStation 5 in der Pipeline hat. Entwickelt von Haven Studios, einem von Jade Raymond gegründeten Studio, sollte das Spiel ursprünglich ein neuer Hoffnungsträger in Sonys Live-Service-Strategie sein. Doch seit Raymonds Abgang aus dem Studio im Mai 2025 herrscht Unsicherheit über das Schicksal des Spiels.

Die Berichte über Fairgames sind bisher spärlich und die Testergebnisse sollen nicht vielversprechend gewesen sein. Es gibt bereits Gerüchte, dass diese Schwierigkeiten mit dem Weggang von Raymond in Verbindung stehen könnten. Ob das Spiel letztendlich in einem spielbaren Zustand veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten. Die Spieler sind skeptisch, da sie in der Vergangenheit gesehen haben, dass Sony ähnliche Projekte fallengelassen hat.

Sonys Live-Service-Strategie

Wie erfolgreich ist Sonys Live-Service-Strategie bisher? Sony hat in den letzten Jahren stark auf Live-Service-Spiele gesetzt, doch der Erfolg lässt auf sich warten. Spiele wie Concord und ein geplantes God of War Live-Service-Spiel wurden eingestellt. Auch eine Multiplayer-Version von The Last of Us kam nie über die Planungsphase hinaus. Diese Projekte wurden entweder gecancelt oder kamen nicht gut bei den Gamern an.

Besonders Concord war ein Fiasko für Sony. Trotz umfassender Marketingmaßnahmen und einer speziellen DualSense-Controller-Veröffentlichung wurde das Spiel nach nur zwei Wochen vom Markt genommen. Diese Misserfolge haben das Vertrauen der PlayStation-Community in Sonys Live-Service-Strategie stark erschüttert.

Die Zukunft von Fairgames und anderen Projekten

Wird Fairgames jemals veröffentlicht? Die Zukunft von Fairgames bleibt ungewiss. Trotz der Gerüchte und der unklaren Testergebnisse gibt es noch Hoffnung, dass das Spiel veröffentlicht wird. Sony hat viel in die Entwicklung von Live-Service-Spielen investiert und das Unternehmen könnte entschlossen sein, Fairgames zum Erfolg zu führen.

Für PlayStation-Fans ist die Unsicherheit jedoch frustrierend. Viele wünschen sich, dass Sony mehr Ressourcen in traditionelle Spiele investiert, die besser bei den Gamern ankommen. Die Frage bleibt, ob Sony seine Strategie anpassen wird oder weiterhin in Live-Service-Projekte investiert, die möglicherweise nicht den gewünschten Erfolg bringen.

Bist du gespannt auf Fairgames? Glaubst du, dass das Spiel tatsächlich veröffentlicht wird? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit!