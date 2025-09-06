Fair Fields entkommen: So sammelst du Spine Cores in Silksong richtig

In Hollow Knight: Silksong gibt es ein frühes Hindernis, das dich in den Fair Fields festhalten kann, wenn du eine bestimmte Quest nicht abschließt. Wie bei vielen Dingen im Spiel wirst du nicht explizit angeleitet, wie du diese Quest abschließen sollst. Wenn du es nicht herausfindest, gibt es keinen Weg aus dem Gebiet.

Diese spezielle Quest kann frustrierend sein, da es einen Trick gibt, den du möglicherweise nur durch Zufall entdeckst. Die Schneiderin ist nicht besonders hilfreich, wenn sie dich bittet, Käfer zu finden, die „eine wunderbare Wirbelsäule, flexibel und doch stark“ produzieren. Wenn du wie viele andere bereits viele wirbelsäulenartige Dinge im Spiel gefunden hast, die flexibel und stark sind, ist es nicht verwunderlich, dass du verwirrt bist. Es stellt sich heraus, dass es einen bestimmten Gegnertyp gibt, der die benötigten Spine Cores fallen lässt. Diese Gegner tragen den Namen Hokers, und du bist ihnen wahrscheinlich schon in der Gegend begegnet.

Wie man Spine Cores sammelt

Wo finde ich Hokers? Hokers sind kleine runde Kreaturen, die Stacheln ausspucken, wenn du sie triffst. Du findest sie in der Nähe der Hütte der Schneiderin. Alles, was du tun musst, ist, sie einmal zu schlagen, zu warten, bis sie ihre Stacheln auswerfen, und dann jeden Stachel zu treffen, um ihn als Spine Core aufzusammeln.

Die Hokers in der Umgebung feuern viele Stacheln ab, sodass du normalerweise ein paar jedes Mal einsammeln kannst. Du benötigst insgesamt 25, um die Quest der Schneiderin abzuschließen. Dazu musst du den Bereich verlassen und wieder betreten, um die Hokers neu erscheinen zu lassen.

Belohnung für die abgeschlossene Quest

Was erhältst du nach Abschluss der Quest? Sobald du die Spine Cores bei der Schneiderin abgibst, erhältst du den Drifter’s Cloak. Dieses Item ermöglicht es dir, die Säulen aus Wind zu nutzen, die du sicherlich schon bemerkt hast, um dich endlich aus den Fair Fields zu befreien.

Nun kannst du Silksong ohne Einschränkungen weiterspielen. Natürlich bis das nächste Rätsel auftaucht.

Weiteres zur Spielwelt Pharloom

Wie erweitert Silksong das Gameplay von Hollow Knight? In Silksong steuerst du Hornet, die ehemalige Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest. Das Spiel erweitert die Kampf- und Fortbewegungsmechaniken des ersten Titels erheblich und führt ein Questsystem ein, das zur Erkundung und Entdeckung animiert. Im Gegensatz zum Vorgänger bietet es eine Vielzahl neuer Gegner und Bosse sowie eine große Anzahl an einzigartigen Umgebungen.

Was hältst du von der Herausforderung in den Fair Fields? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren!