Epic verschenkt Paradise Killer – nur bis 23. Dezember im Epic Games Store!

Mit dem Start der zweiten Woche seiner großen Feiertagsaktion hat der Epic Games Store am 22. Dezember 2025 das sechste von 15 kostenlosen Spielen enthüllt: Paradise Killer. Dieses außergewöhnliche Open-World-Detektivspiel steht dir noch bis zum 23. Dezember 2025 um 17 Uhr (CET) kostenlos zur Verfügung. Danach wird es durch den nächsten geheimen Titel ersetzt.

Paradise Killer wurde ursprünglich am 4. September 2020 veröffentlicht und stammt vom britischen Studio Kaizen Game Works. Es kombiniert Elemente eines Detektivspiels mit einem offenen Erkundungsspielplatz, der sich durch seine schrille vaporwave-Ästhetik und eine stark stilisierte Spielwelt auszeichnet.

Worum geht es in Paradise Killer?

Was ist die Handlung des Spiels? In Paradise Killer schlüpfst du in die Rolle von Lady Love Dies, einer Detektivin der mysteriösen Organisation namens Syndikat. Nach über drei Millionen Tagen im Exil wird sie zurückgerufen, um eine Reihe brutaler Morde auf „Paradise Island 24“ aufzuklären – eine künstliche Insel, auf der ein perfektes Gesellschaftsmodell unter der Aufsicht unsterblicher Wesen entstehen soll.

Doch dieses Paradies hat dunkle Seiten: Die menschlichen Bewohner werden regelmäßig geopfert, um neue Inselversionen zu erschaffen. Als die gesamte Führungsriege der Insel ermordet wird, liegt es an dir, die Wahrheit aufzudecken – in einem Fall, bei dem jeder verdächtig ist.

Spielmechanik und Besonderheiten

Wie funktioniert der Ermittlungsprozess im Spiel? Paradise Killer setzt auf eine offene Ermittlungsstruktur. Du kannst jederzeit jemanden anklagen, doch je mehr Beweise du sammelst, desto fundierter ist dein Fall vor Gericht. Dabei erkundest du die Insel frei, sammelst Hinweise, befragst skurrile Charaktere und deckst Geheimnisse auf, die tief unter der Oberfläche brodeln.

Die Spielwelt ist nicht nur eine Kulisse, sondern ein komplexes Geflecht aus Artefakten, Geschichten und visuellen Hinweisen. Die Entwickler ließen sich unter anderem von Danganronpa, H. P. Lovecraft, City Pop und Franz Kafka inspirieren, was sich in der einzigartigen Atmosphäre widerspiegelt.

Bewertungen und Resonanz

Wie wurde Paradise Killer von Kritikern und Spielern aufgenommen? Das Spiel erreichte auf OpenCritic einen Durchschnittswert von 81 Punkten und eine Empfehlungsrate von 85 %. Auch auf Steam ist das Feedback mit „Sehr positiv“ deutlich. In den Stores von PlayStation und Xbox liegt die Nutzerwertung bei 4,47 bzw. 4,4 von 5 Sternen.

Gelobt wurden vor allem die Freiheit bei der Ermittlungsführung, die exzentrischen Charaktere sowie der stimmige Soundtrack. Viele Kritiker bezeichneten Paradise Killer als eines der kreativsten Detektivspiele der letzten Jahre.

So holst du dir Paradise Killer gratis

Wie lange ist das Angebot gültig? Paradise Killer ist vom 22. Dezember bis zum 23. Dezember 2025 um 17 Uhr kostenlos im Epic Games Store erhältlich. Danach wird das siebte von insgesamt 15 Mystery Games freigeschaltet, die Teil der diesjährigen Feiertagsaktion sind.

Einmal deiner Bibliothek hinzugefügt, gehört dir das Spiel dauerhaft. Du benötigst lediglich ein kostenloses Epic-Konto.

Alle bisherigen Gratis-Games der Aktion 2025

Spiel Wert Gratis von Gratis bis Hogwarts Legacy 59,99 € 11. Dez 18. Dez Jotunnslayer: Hordes of Hel 14,99 € 18. Dez 19. Dez Eternights 29,99 € 19. Dez 20. Dez Blood West 24,99 € 20. Dez 21. Dez Sorry We’re Closed 24,99 € 21. Dez 22. Dez Paradise Killer 19,99 € 22. Dez 23. Dez

Wie geht es weiter mit den Gratis-Spielen?

Was erwartet dich in den kommenden Tagen? Noch neun weitere Mystery Games stehen im Rahmen der Epic-Feiertagsaktion 2025 aus. Jeden Tag um 17 Uhr wird ein neues Spiel enthüllt. Das Finale findet am 31. Dezember statt, wobei das letzte Spiel bis zum 1. Januar 2026 verfügbar bleibt. Danach kehrt der Store zu seinem wöchentlichen Gratisformat zurück.

Auch wenn bisher eher Indie-Perlen im Mittelpunkt standen, ist es gut möglich, dass Epic zu Weihnachten oder Silvester noch einmal mit einem großen Blockbuster überrascht – wie bereits in den Vorjahren mit Titeln wie Control oder Sifu.

Wie findest du die bisherigen Gratisspiele der Aktion? Wirst du Paradise Killer ausprobieren? Lass es uns in den Kommentaren wissen!