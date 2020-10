Epic Games Store – Jetzt Amnesia gratis erhalten!

Viele von euch werden mit den Gratis-Games im Epic Games Store vertraut sein. Epic Games verschenkt regelmäßig Spiele und das vollkommen ohne versteckte Kosten, um die User weiter an den hauseigenen Launcher und Store zu binden. Das klappt in der Regel auch ganz gut, trumpfen sie immerhin mit echten Krachern auf.

So hat die Gratis-Kampagne rund um GTA 5 dafür geführt, dass die Server rund um den Epic Games Store den Geist aufgegeben haben und in die Knie gegangen sind.

Epic Games Store: Neue Gratis-Games im Oktober 2020

Doch auch die Gratis-Games in dieser Woche haben es einmal mehr in sich! Allem voran wartet das Horrorspiel Amnesia: A Machine for Pigs auf euch, das der allseits beliebten Gruselreihe entspringt. „Amnesia: A Machine for Pigs“ ist ein Survival-Horrorspiel von Frictional Games, das heute über eine große Fanbase verfügt und euch an der einen oder anderen Stelle das Fürchten lehrt.

Und als wäre das nicht schon als Gratishäppchen zu viel des Guten, gibt es obendrauf noch „Kingdom: New Lands“. Das ist ein Simulator, in dem ihr euer eigenes Königreich aufbauen und eure Feinde niedermähen müsst. Es ist ein Retrospiel und setzt auf Old-School-Grafiken. 2D-Fans und Nostalgiker dürften nichts mit dem Titel falsch machen.

Ihr könnt die neuen Free-Games bis zum 22. Oktober 2020 aktivieren und herunterladen, danach habt ihr sie dauerhaft in eurer Bibliothek. Am besten schaut ihr sofort in den Store, damit ihr es nicht vergesst! Ab dem 23. Oktober 2020 warten dann die neuen Free-Games und man munkelt, dass es hier nicht weniger gruselig wird mit Layers of Fear 2!