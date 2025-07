Epic Games Store – Kostenlose Top-Spiele nur bis 6. August sichern

Der Epic Games Store überrascht dich diese Woche mit zwei neuen kostenlosen PC-Spielen, die du bis zum 6. August 2025 beanspruchen kannst. Besonders hervorzuheben ist, dass eines dieser Spiele zu den am besten bewerteten Spielen gehört, die der Store in diesem Jahr kostenlos angeboten hat. Wie immer sind die Spiele komplett kostenlos herunterzuladen und zu behalten, solange du sie innerhalb dieses Zeitfensters beanspruchst.

Hoch bewertetes Abenteuer: Pilgrims

Was macht Pilgrims so besonders? Pilgrims ist ein Abenteuer-Spiel von Amanita Design, das bereits 2019 veröffentlicht wurde. Das Spiel hat auf Steam den Status „Überwältigend positiv“ mit einer beeindruckenden 96-prozentigen Zustimmung von 4.571 Nutzern. Normalerweise kostet dieses Erlebnis 6,99 Euro, aber in dieser Woche kannst du es kostenlos über den Epic Games Store erhalten.

In Pilgrims begibst du dich auf eine spielerische Abenteuerreise, bei der du das Land erkunden, neue Freunde finden und kleine Geschichten auf deine eigene Art lösen kannst. Das Team hinter Pilgrims ist bekannt für kreative Spiele wie Machinarium und Samorost.

Rhythmische Kämpfe in Keylocker

Was erwartet dich bei Keylocker? Keylocker ist ein rundenbasiertes RPG mit Rhythmus-Elementen, das 2024 von Moonana und Serenity Forge veröffentlicht wurde. Obwohl es nicht ganz so hoch bewertet ist wie Pilgrims, erfreut es sich mit einer 87-prozentigen Zustimmung bei 192 Nutzern auf Steam dennoch großer Beliebtheit. Dieses Spiel kostet normalerweise 14,99 Euro.

In Keylocker schlüpfst du in die Rolle von B0B0, einer Sängerin und Songwriterin in einer Cyberpunk-Welt. Inspiriert von der Mario&Luigi-RPG-Serie und Chrono Trigger, nutzt du die elektrische Kraft der Musik, um in rhythmusbasierten Kämpfen gegen die Obrigkeit zu bestehen und die Geheimnisse des Planeten Saturn zu entschlüsseln. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, deine eigene Band zu leiten und Konzerte zu geben.

Warum solltest du die Spiele beanspruchen?

Wie profitierst du von den kostenlosen Spielen? Auch wenn du momentan nicht die Kapazitäten hast, die Spiele zu spielen, lohnt es sich, sie trotzdem zu beanspruchen. Ein Epic Games Store-Konto ist kostenlos und die Spiele bleiben dauerhaft in deiner Bibliothek, sobald sie beansprucht wurden. Du kannst sie also jederzeit in der Zukunft spielen, wenn sich deine Möglichkeiten ändern.

Der Epic Games Store bietet regelmäßig solche Aktionen an, und selbst wenn du jetzt kein Interesse an diesen Spielen hast, könnte sich das in der Zukunft ändern. Also verpasse nicht die Chance, diese hoch bewerteten Titel kostenlos zu ergattern.

Was hältst du von den kostenlosen Angeboten des Epic Games Store? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit der Community!