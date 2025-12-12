GTA Online Update – Entdecke neue Jobs und Events bis Frühjahr 2026

Mit dem aktuellen GTA Online Update A Safehouse in the Hills bleibt Rockstar seinem Prinzip treu, neue Inhalte zunächst nur teilweise zu veröffentlichen. Viele Inhalte werden wie gewohnt im Laufe der kommenden Wochen und Monate als sogenannter Dripfeed nachgereicht.

Bekannt geworden sind nun zahlreiche neue Aktivitäten, Events und Sammelobjekte, die sich allesamt bereits im Spielcode verbergen. Diese wurden durch Dataminer wie den Twitter-Nutzer _arthur1781 enthüllt und werfen einen spannenden Blick auf das, was dich bis ins Frühjahr 2026 erwartet.

Neue Jobs als abwechslungsreiche Nebenaktivitäten

Welche neuen Arbeiten kannst du bald annehmen? GTA Online erweitert die Open-World-Live-Erfahrung auch diesmal um sogenannte Odd Jobs, also ungewöhnliche Tätigkeiten, die du alleine ausführen kannst.

Folgende Jobs stehen in naher Zukunft auf dem Plan:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Zeitungszusteller: Der Los Santos Meteor sucht nach Aushilfen für seine morgendliche Zeitungsausgabe. Du musst innerhalb eines engen Zeitfensters zehn Zeitungen verteilen. Als Belohnung gibt es den Handelsrabatt für das Motorrad Dinka Thrust.

Der Los Santos Meteor sucht nach Aushilfen für seine morgendliche Zeitungsausgabe. Du musst innerhalb eines engen Zeitfensters zehn Zeitungen verteilen. Als Belohnung gibt es den Handelsrabatt für das Motorrad Dinka Thrust. Gabelstaplerfahrer: In der Alpha Mail Lagerhalle kannst du als Staplerfahrer Pakete auf ein Förderband verladen. Drei Pakete gleichzeitig laden ist möglich – bei vollständiger Lieferung wartet eine Bonusbelohnung.

In der Alpha Mail Lagerhalle kannst du als Staplerfahrer Pakete auf ein Förderband verladen. Drei Pakete gleichzeitig laden ist möglich – bei vollständiger Lieferung wartet eine Bonusbelohnung. Feuerwehr: Beim örtlichen Feuerwehrhaus kannst du dich freiwillig melden. Dort warten fünf unterschiedliche Einsätze: von brennenden Fahrzeugen bis zur Rettung einer Katze. Nach 25 abgeschlossenen Einsätzen gibt es eine besondere Belohnung.

Besondere Events rund um Feiertage

Welche saisonalen Überraschungen plant Rockstar? Wie schon in vergangenen Jahren nutzt Rockstar aktuelle Feiertage, um GTA Online mit neuen Zufallsevents spielerisch zu verankern.

Valentine Cheater: Dieses Event basiert auf dem bekannten Stag Do Running Man aus dem Story-Modus. Du findest eine an einen Telefonmast gefesselte Person, der du helfen kannst – oder eben nicht. Start ist voraussichtlich am 14. Februar 2026, dem Valentinstag.

Dieses Event basiert auf dem bekannten Stag Do Running Man aus dem Story-Modus. Du findest eine an einen Telefonmast gefesselte Person, der du helfen kannst – oder eben nicht. Start ist voraussichtlich am 14. Februar 2026, dem Valentinstag. Stoner Survival: Dieses bewusstseinserweiternde Überlebensevent startet wohl rund um den 20. April 2026. Nach einem Joint-Effekt musst du sieben teils halluzinatorische Wellen überleben. Bei Erfolg winkt das exklusive „High Life 420“-Outfit.

Sammelobjekte passend zu St. Patrick’s Day

Welche täglichen Boni kannst du bald entdecken? Für Sammler gibt es zwei neue Clover-Objekte, die im März 2026 nach Los Santos kommen – pünktlich zum St. Patrick’s Day am 17. März 2026.

Goldenes Kleeblatt: Öffne täglich ein Goldenes Kleeblatt an wechselnden Orten und sichere dir jedes Mal 25.000 GTA$ sowie RP. Beim ersten Mal erhältst du zusätzlich das goldene Kleeblatt-Outfit.

Öffne täglich ein Goldenes Kleeblatt an wechselnden Orten und sichere dir jedes Mal 25.000 GTA$ sowie RP. Beim ersten Mal erhältst du zusätzlich das goldene Kleeblatt-Outfit. Glückskleeblatt: Wer es schafft, alle 25 Glückskleeblätter im Aktionszeitraum zu öffnen, schaltet ein noch einzigartigeres Outfit frei – das Lucky Clover Outfit. Auch hier gibt es täglich 25.000 GTA$ und RP.

Neue Dispatch-Work Missionen bringen Action

Welche neuen Einsatzmissionen erwarten dich? Zwei weitere Jobs sind als sogenannte Dispatch-Arbeiten geplant. Diese kannst du ebenfalls solo in Angriff nehmen und sie bringen neue Fahrzeuge als Belohnung.

Helikopter-Einsatz: Genauere Informationen zu diesem Auftrag fehlen noch. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Lufttransport oder Rettungseinsatz.

Genauere Informationen zu diesem Auftrag fehlen noch. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Lufttransport oder Rettungseinsatz. Protective Custody: Du eskortierst einen korrupten Polizisten in einem Polizei-Transportfahrzeug zum Gefängnis in Bolingbroke. Während der Fahrt musst du eine Bombe entschärfen. Bei Abschluss gibt es den niedrigeren Einkaufspreis für das Buffalo STX Pursuit-Modell.

Rockstars Update mit Dripfeed-Potenzial

Warum lohnt sich ein Blick auf die kommenden Wochen? Rockstar bleibt sich beim Update-Konzept treu: Ein Großteil der Inhalte wird erst Stück für Stück während der nächsten Wochen freigeschaltet. Besonders hervorzuheben ist die Kombination aus neuen Jobs, saisonalen Events und Belohnungen, die sich perfekt ins Spielgefühl von GTA Online einfügen.

Die neuen Inhalte motivieren sowohl kurz- als auch langfristig – sei es durch tägliche Sammlungen, besonderen Outfits oder klassische Rollenspielerlebnisse im Los Santos-Stil.

Welche dieser neuen Odd Jobs und Events interessieren dich besonders? Schreib es uns gerne in die Kommentare!