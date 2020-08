Epic Games Store: Neues Gratis-Game erinnert an Day of the Tentacle

Einmal mehr dürfen wir neue Gratis-Games im Epic Games Store begrüßen. Obwohl wir lange Zeit nur über ein Spiel Bescheid wussten, hat sich Epic Games nun doch dazu entschieden, zwei kostenlose Games in dieser Woche anzubieten.

Das erste Spiel ist Wilmot’s Warehouse, das womöglich nicht jeder kennt. Es ist ein kleineres Indie-Puzzlespiel, bei dem ihr dafür sorgen müsst, dass in eurem Lager alles in Ordnung bleibt. Dafür müsst ihr euch beispielsweise merken, wo alles liegt, um dann bei Anfragen entsprechend reagieren zu können. Der Grafikstil ist sehr minimalistisch.

Da es kostenlos ist, schadet es sicher nicht, es einmal auszuprobieren.

Überraschungshit als Gratis-Game im Epic Games Store

Davon ab gibt es noch ein weiteres Spiel, das nun für Aufsehen sorgt. Vom Stil erinnert 3 out of 10 ein wenig an Day of the Tentacle, den Adventure-Klassiker. Es heißt:

„Begleite die Entwickler des schlechtesten Videospielstudios der Welt bei ihren fortwährenden Abenteuern, auf denen sie absurde wie aktuelle Possen ertragen müssen.“





Es ist eine Komödie und zeigt den Alltag in einem Entwicklerstudio auf. Es nimmt sich dabei nicht so ganz ernst. Das Spiel wirbt sogar mit dem Slogan „tentakelnde Kühlschrankmonster“. Eine schöne Hommage an den Klassiker.

„Episode 1: Willkommen bei Shovelworks“ ist die erste von fünf Episoden. Also nur eine Episode kostenlos? Vorerst ja. Doch keine Sorge: Es werden insgesamt alle fünf Episoden kostenlos angeboten! Nur nicht sofort.

Ab sofort erscheint im wöchentlichen Rhythmus eine neue Episode. Die 5. Episode erscheint also am 3. September 2020.

Hier geht es zu den beiden Spielen: