In dieser Woche gibt es wieder neue Gratis-Games im Epic Games Store. Die neuen Titel sind ab sofort im Angebot. Dabei sind die zwei neuen Spiele erst einmal jedoch keine sehr große Überraschung, da sie schon in der vorangegangen Woche von Epic Games angeteasert wurden. Die kostenlosen Spiele im Epic Games Store sind bis zum 27. August erhältlich.

Welche neuen Gratis-Games gibt es im Epic Games Store?

Was ist Enter the Gungeon? „Enter the Gungeon“ ist eines der Indie-Spiele, die man in jedem Fall einmal ausprobiert haben sollte. Es zählt zu den beliebtesten Indie-Games in 2016. Es wurde von Dodge Roll produziert und von Devolver Digital veröffentlicht. Mit einem Metascore von 84 liebt die Indie-Gemeinde den Dungeon-Crawler, bei dem eure Waffen keine Pause einlegen dürfen. Zur Story heißt es kurz gesagt, dass Außenseiter versuchen Erlösung zu erlangen, indem sie sich den Weg an ihr Ziel freischießen, plündern und Chaos stiften. Ist das etwas für euch?

Hier geht zu Enter the Gungeon im Epic Games Store!

Was ist God’s Trigger? In „God’s Trigger“ von One More Level und Publisher Techland werdet ihr in einen ähnlichen Titel geworfen, wo es ebenfalls darauf ankommt, euren Waffen keine Pause zu gönnen. Im Fokus im Top-Down-Shooter stehen hier Tempo und Präzision, die ihr in einer blutigen Show ausspielen müsst. Am Ende kommt es darauf an, wie stilvoll ihr eure Gegner ausschaltet. Zur Verfügung stehen unzählige Waffen, diverse Kräfte und die Helden Harry und Judy. Ihr könnt den Titel allein oder mit Freunden genießen.

Hier geht es zu God’s Trigger im Epic Games Store

Wie immer gilt, dass ihr die Gratis-Games im Epic Games Store vollkommen gratis herunterladen könnt. Sie obliegen keiner Abosperre oder irgendwelchen verstecken Kosten. Lediglich ein Konto bei Epic Games muss angelegt werden, damit ihr die Games für euren Account aktivieren könnt. Der Download kann umgehend nach der Bestellung angeworfen werden.

