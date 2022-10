In regelmäßigen Abständen können Mitglieder im Epic Games Store kostenlose Spiele für das eigene, nie enden wollende Backlog abstauben. Nur noch in dieser Woche gibt es mit Fallout 3 einen echten Klassiker gratis. Das Spiel ist jedoch nur noch bis zum 27. Oktober 2022 um 17 Uhr deutscher Zeit kostenlos erhältlich.

Das Game kann in dem Store in der GOTY-Edition mitgenommen werden. Das heißt, dass Spieler*innen hier die Gesamtausgabe des Titels mit allen erschienenen Erweiterungen und DLCs erhalten. Für „Fallout 3“ sind der kostenlose Editor „The G.E.C.K“ sowie die Erweiterungen „Operation: Anchorage“, „The Pitt“, „Broken Steel“, „Point Lookout“ sowie „Mothership Zeta“ veröffentlicht worden.

„Fallout 3“ mit allen DLCs kostenlos erhältlich

„Fallout 3“ wurde 2008 vom Spielestudio Bethesda auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um die fünfte Veröffentlichung in der Fallout-Reihe sowie um den dritten Hauptteil der Serie.

Bei „Fallout 3“ handelt es sich um das erste Spiel im Franchise, das 3D-Grafiken und Echtzeitkämpfe verwendet. In den vorherigen Teilen herrschten eine isometrische 2D-Grafik und rundenbasierte Kämpfe vor.

Die Hauptstory von „Fallout 3“ spielt sich in der postapokalyptischen Region rund um Washington, D.C. ab. Der Spielercharakter wird in Vault 101 geboren und muss sich als Erwachsener auf die Suche nach seinem verschwundenen Vater machen, der im englischen Original von dem bekannten Schauspieler Liam Neeson vertont wurde.

Neben der Suche nach dem eigenen Vater gibt es in dem Ödland jedoch noch eine ganze Menge mehr zu entdecken. Unzählige Begegnungen und Nebenquest laden zu allerhand Unfug ein.

In einigen der DLCs verlassen die Spieler das vertraute Ödland und machen andere Orte unsicher.

In „Operation: Anchorage“ muss etwa an einer Militärsimulation teilgenommen und Anchorage, Alaska von chinesischen, kommunistischen Invasoren befreit werden. In „The Pitt“ werden die Spieler in einen Sklavenaufstand in Pittsburg hineingezogen. „Broken Steel“ setzt hingegen die Geschichte nach der letzten Hauptquest des Grundspiels fort und der eigene Charakter bekommt es mit der Stählernen Bruderschaft zu tun.

In „Point Lookout“ reisen die Spieler*innen an die Küste von Maryland in die mysteriöse gleichnamige Stadt. Dort lässt sich nicht nur ein verfallener Vergnügungspark erkunden, sondern auch das Rätsel um die seltsamen Ereignisse in Point Lookout lösen.

In „Mothership Zeta“ bekommen es die Vault-Bewohner mit einer Bedrohung aus dem All zu tun. Dabei müssen sich die Spieler durch ein außerirdisches Mutterschiff kämpfen und erhalten dabei allerhand Alien-Waffen.