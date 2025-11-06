Epic Games – ScourgeBringer und Songs of Silence im November gratis sichern

Der Epic Games Store hat kürzlich seine neuen kostenlosen Spiele für den 13. November 2025 angekündigt. An diesem Tag können sich Nutzer auf die Titel ScourgeBringer und Songs of Silence freuen, die zusammen einen Wert von knapp 47 Euro haben. Dies ist das erste Mal, dass diese Spiele kostenlos im Epic Games Store angeboten werden.

ScourgeBringer, entwickelt von Flying Oak Games mit Unterstützung von E-Studio, ist ein Roguelike-Platformer, der für seine extrem flüssigen Steuerungen und die große Bewegungsfreiheit bekannt ist. In der Rolle der Protagonistin Kyhra kannst du durch die Levels rasen, Wände entlanglaufen und mit Schwert und Pistole bewaffnet Gegner ausschalten. Das Spiel wird von Kritikern wegen seines schnellen Tempos, der fordernden Bosskämpfe und des einzigartigen post-apokalyptischen Settings geschätzt.

Details zu Songs of Silence

Was macht Songs of Silence besonders? Songs of Silence ist ein Genre-Hybrid, der rundenbasierte 4X-Strategieelemente mit Echtzeit-Kampfszenen kombiniert. Entwickelt und veröffentlicht von Chimera Entertainment, bietet das Spiel eine Mischung aus Erkundung, Städtebau und strategischem Kampf, bei dem du kartengestützte Heldenfähigkeiten einsetzt. Das erstmals 2024 veröffentlichte Spiel hat auf OpenCritic eine durchschnittliche Bewertung von 78 Punkten, wobei 67 % der Kritiker es weiterempfehlen.

Die kostenlose Verfügbarkeit dieser Titel beginnt am 13. November um 17:00 Uhr deutscher Zeit und endet am 20. November 2025. Bis dahin hast du die Möglichkeit, Felix the Reaper und das Nixie’s Renown Pack für Idle Champions of the Forgotten Realms ohne Zusatzkosten zu deiner Spielebibliothek hinzuzufügen.

Aktuelles Angebot im Epic Games Store

Welche Spiele sind derzeit kostenlos verfügbar? Der Epic Games Store bietet zurzeit zwei kostenlose Inhalte an. Felix the Reaper, ein charmantes Puzzlespiel, ist bis zum 13. November kostenlos erhältlich. Zudem gibt es das Nixie’s Renown Pack für Idle Champions of the Forgotten Realms, das über einen Zeitraum von einer Woche kostenlos verfügbar ist und einen Wert von über 100 Euro hat.

Die regelmäßigen wöchentlichen Angebote des Epic Games Stores sorgen dafür, dass du stetig neue und interessante Spiele entdecken kannst. Dies ist eine großartige Gelegenheit, deinen digitalen Katalog zu erweitern und neue Spiele auszuprobieren, ohne das Portemonnaie zu belasten.

Fazit

Warum solltest du das nutzen? Die kostenlosen Angebote des Epic Games Stores sind eine hervorragende Möglichkeit, hochwertige Titel zu entdecken, die du möglicherweise verpasst hast. Die Auswahl der Spiele reicht von Indie-Perlen bis hin zu etablierten Titeln, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Verpasse nicht die Gelegenheit, ScourgeBringer und Songs of Silence ab dem 13. November kostenlos zu sichern.

