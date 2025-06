Epic Games entfernt Dark and Darker – Spieler verlieren Zugang ab 1. November 2025

Epic Games hat angekündigt, dass das kontroverse Spiel Dark and Darker am 1. November 2025 aus der Bibliothek aller Besitzer entfernt wird. Dieses Spiel wurde bereits Anfang des Jahres aus dem Epic Games Store entfernt, bleibt jedoch auf anderen Plattformen wie Steam verfügbar. Die Entfernung betrifft alle, die das Spiel noch in ihrer Bibliothek haben, und es wird nicht mehr spielbar sein. Diese Entscheidung folgt auf rechtliche Auseinandersetzungen zwischen dem Entwickler Ironmace und dem Unternehmen Nexon.

Was ist Dark and Darker?

Was macht Dark and Darker besonders? Dark and Darker ist ein Multiplayer-Action-Rollenspiel, das in einem düsteren Fantasy-Setting spielt. Es kombiniert Elemente aus Dungeons & Dragons, Roguelikes und Multiplayer-Spielen wie DayZ. Spieler können aus zehn Charakterklassen wählen und sich in PvPvE-Kämpfen behaupten. Ziel ist es, wertvolle Gegenstände zu sammeln und gleichzeitig gegen andere Spieler und Monster zu kämpfen.

Das Spiel wurde von der südkoreanischen Firma Ironmace entwickelt und kam am 7. August 2023 in den Early Access. Trotz seiner Beliebtheit und innovativen Spielmechaniken steht das Spiel aufgrund von rechtlichen Problemen unter Druck, da Nexon behauptet, Ironmace habe Ideen und Assets von ihnen gestohlen.

Die rechtlichen Probleme

Warum gibt es rechtliche Streitigkeiten um Dark and Darker? Der Streit begann, als Nexon Ironmace vorwarf, dass Dark and Darker Ähnlichkeiten mit einem ihrer nicht veröffentlichten Projekte aufweist. Mehrere ehemalige Nexon-Mitarbeiter, die später Ironmace gründeten, sollen angeblich an diesem Projekt gearbeitet haben und vertrauliche Informationen genutzt haben, um Dark and Darker zu entwickeln.

Diese Anschuldigungen führten dazu, dass das Spiel aus dem Epic Games Store entfernt wurde. Obwohl der rechtliche Streit komplex ist, haben die Vorwürfe erhebliche Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Spiels im Epic Games Store.

Die Auswirkungen auf die Spieler

Was bedeutet die Entfernung für dich? Wenn du Dark and Darker im Epic Games Store besitzt, wird es am 1. November 2025 aus deiner Bibliothek verschwinden. Epic Games hat bekanntgegeben, dass keine weiteren Käufe von Redstone Shards oder Legendary Status Upgrades möglich sind und Rückerstattungen für das Legendary Status Upgrade angeboten werden. Diese werden auf die ursprüngliche Zahlungsmethode oder, falls dies nicht möglich ist, auf das Epic-Konto des Spielers zurückerstattet.

Es ist wichtig zu beachten, dass Rückerstattungen für Redstone Shards nicht möglich sind. Solltest du bis zum 1. Juli 2025 keine Rückerstattung erhalten haben, wird empfohlen, den Support zu kontaktieren.

Die Zukunft von Dark and Darker

Wie sieht die Zukunft von Dark and Darker aus? Während das Spiel auf Steam weiterhin verfügbar ist, bleibt unklar, ob andere Plattformen ähnliche Maßnahmen wie der Epic Games Store ergreifen werden. Die Zukunft des Spiels hängt stark von den Ergebnissen der rechtlichen Auseinandersetzungen ab. Spieler müssen abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt.

Dark and Darker hat trotz der Probleme viele Fans, die hoffen, dass das Spiel seinen Weg zurück in den Epic Games Store findet. Bis dahin bleibt es abzuwarten, wie sich die rechtlichen Angelegenheiten entwickeln und ob Ironmace in der Lage sein wird, das Vertrauen der Community zurückzugewinnen.

