Embark Studios Update – Schnee-Sturm bringt neuen Spielspaß zu ARC Raiders

Nach über einem Monat Wartezeit hat Embark Studios nun offiziell bestätigt, dass das nächste große Update für ARC Raiders, genannt Cold Snap, am 16. Dezember 2025 erscheint. Die Ankündigung erfolgte über den offiziellen X-Account des Spiels und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Spielerinteresse leicht rückläufig war. Mit Cold Snap will das Entwicklerteam frischen Wind in das Gameplay bringen – wortwörtlich, denn das Update bringt Schneestürme und winterliche Bedingungen auf sämtliche Karten.

Besonders interessant: Zwei Tage nach dem Update, am 18. Dezember 2025, startet die erste sogenannte Expedition – ein kompletter Fortschritts-Reset, der für viele Spieler einen Neuanfang bedeutet. Es wird spekuliert, dass der ursprüngliche Release für Cold Snap am 14. Dezember geplant war, jedoch aufgrund der Expedition um zwei Tage verschoben wurde.

Was ist neu im Cold Snap Update?

Welche Inhalte bringt Cold Snap? Das Update bietet nicht nur kosmetische Änderungen, sondern auch neue Mechaniken und Inhalte, die das Spielgefühl deutlich verändern sollen.

Winterliches Wetter: Schneefall auf allen Karten mit eingeschränkter Sichtweite und veränderter Geräuschkulisse

Schneefall auf allen Karten mit eingeschränkter Sichtweite und veränderter Geräuschkulisse Neues Raider-Deck: Frische Loadouts für alle Spieler, die taktische Möglichkeiten erweitern

Frische Loadouts für alle Spieler, die taktische Möglichkeiten erweitern Neue Quests: Zusätzliche Aufgaben sorgen für mehr Langzeitmotivation

Zusätzliche Aufgaben sorgen für mehr Langzeitmotivation Event „Flickering Flames“: Zeitlich begrenztes Event ähnlich dem früheren „Breaking New Ground“-Event

Zeitlich begrenztes Event ähnlich dem früheren „Breaking New Ground“-Event Start der ersten Expedition: Spieler können ihren Fortschritt zurücksetzen und mit neuen Boni neu starten

Veränderte Spielmechanik durch Schnee

Wie beeinflusst das Wetter das Gameplay? Die Schneebedingungen in Cold Snap könnten das Spiel grundlegend verändern. Die Sichtverhältnisse werden eingeschränkt, was das Navigieren durch die Karten erschwert und neue taktische Herangehensweisen erfordert.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Der dichte Schneefall sorgt nicht nur für optische Veränderungen, sondern beeinflusst auch das akustische Gameplay. Durch veränderte Geräuschkulissen wird es schwieriger, sich ungesehen und ungehört zu bewegen. In Kombination mit Embarks ohnehin detailverliebter Audiogestaltung entsteht ein neues Spannungselement.

Zusätzlich ist denkbar, dass bestimmte Routen und Bereiche auf den Karten durch Schneemassen unzugänglich werden. Das könnte dazu führen, dass Spieler ihre gewohnten Laufwege überdenken und neue Strategien entwickeln müssen. Auch eine Verkürzung der Rundenlänge wäre denkbar, um den harschen Bedingungen Rechnung zu tragen.

Die Expedition: Was bedeutet der Reset?

Was steckt hinter der ersten Expedition in ARC Raiders? Die Expedition ist ein Soft-Wipe-System, bei dem Spieler ihre Raider zurücksetzen können, um im Gegenzug spezielle Boni zu erhalten. Cold Snap soll diesen Systemstart attraktiver gestalten.

Bislang war die Belohnung für die Expedition eher überschaubar: Ein einziger Fertigkeitspunkt für eine Million Coins-Wert im Inventar. Das Cold Snap Update könnte das Verhältnis verbessern. Durch wertvollere Beute, bessere Dropchancen und neue Questbelohnungen wird das Farmen vor der Expedition lukrativer.

Änderung durch Cold Snap Potenzielle Auswirkung Höherwertige Beute Mehr Coins-Wert im Inventar vor dem Wipe Seltenere Drops häufiger Chance auf bessere Ausrüstung steigt Mehr Questbelohnungen Schneller Fortschritt und mehr Motivation

Spieler, die sich auf den Wipe vorbereiten wollen, haben also zwischen dem 16. und 22. Dezember 2025 ein enges Zeitfenster, um möglichst viel Wert aus ihrem Inventar zu schlagen. Wer clever plant, kann mit deutlich besseren Voraussetzungen in die neue Expedition starten.

Eine saisonale Veränderung mit Tiefgang

Warum könnte Cold Snap mehr als nur ein Winter-Update sein? Embark Studios scheint mit Cold Snap nicht nur auf saisonale Stimmung zu setzen, sondern nutzt den Wintereinbruch, um das Spielerlebnis in ARC Raiders deutlich zu vertiefen.

Die Kombination aus neuen Missionsinhalten, Spielmechaniken und der Expedition macht Cold Snap zu einer Art zweitem Soft-Launch für das Spiel. Besonders für Rückkehrer oder Gelegenheitsspieler bietet sich ein idealer Zeitpunkt, um wieder einzusteigen oder neu anzufangen.

Ob sich Cold Snap langfristig als Wendepunkt für ARC Raiders herausstellt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Die Entwickler setzen auf vielschichtige Änderungen, die über einfache Wettereffekte hinausgehen. Der Erfolg des Updates wird auch davon abhängen, wie gut sich die neuen Mechaniken in den bestehenden Spielrhythmus einfügen.

Was hältst du von den geplanten Änderungen in Cold Snap? Wirst du vor der Expedition noch farmen oder startest du lieber direkt neu? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!