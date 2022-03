Elden Ring: Speedrunner schlägt das Spiel in unter 3 Stunden ohne einen einzigen Tod

Elden Ring ist eine ganz schön harte Nuss, an der sich viele Spieler momentan noch gehörig die Zähne ausbeißen dürften. Schon Margit, der erste Boss, ist eine ziemliche Hausnummer und das Spiel wird in seiner gigantischen Laufzeit nicht unbedingt einfacher.

Der Speedrunner Niko Bellic kann darüber nur lachen. Auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal hat er nämlich vor einigen Tagen bereits ein Video hochgeladen, in dem er „Elden Ring“ ganz ohne einen einzigen Tod beendet – und zwar in weniger als drei Stunden!

Der erste große Elden Ring-Speedrun

Eine kleine Warnung vorab: Im unten eingebetteten Video des Speedruns werdet ihr natürlich mit zahlreichen Spoilern des Spiels konfrontiert, schließlich besiegt Niko Bellic die wichtigsten Story-Bosse und den finalen Endgegner von „Elden Ring“.

Für alle anderen bietet der Speedrun eine extrem unterhaltsame Abhandlung von FromSoftwares Blockbuster. In circa 45 Minuten besiegt Niko Bellic bereits Margit, das grausame Mal und kaum fünf Minuten später liegt bereits Godrick, der Verpflanzte im Staub.

Weitere zehn Minuten später hat der Speedrunner dann auch schon Rennala, die Königin des Vollmonds auf die Bretter geschickt und nach weniger als anderthalb Stunden ist Godfrey, der erste Eldenfürst ebenfalls Geschichte.

Für den Rest des Spiels benötigt Niko Bellic dann auch nur noch eine weitere Stunde und nach circa zweieinhalb Stunden flimmert der Abspann über den Bildschirm, ohne, dass er dabei ein einziges Mal gestorben ist.

Sein Speedrun ist auch deshalb so beeindruckend, weil dieser einer der ersten großen zu FromSoftwares „Elden Ring“ ist, die Speedrun-Community also noch ganz am Anfang steht und kaum Tipps oder Tricks zu dem Rollenspiel zusammengetragen hat. Wenn ihr hingegen noch Schwierigkeiten bei den erwähnten Bossen habt, folgt einfach den Links in diesem Artikel: Dort findet ihr ausführliche Strategie-Guides zu den einzelnen Endgegnern. Wir wünschen viel Erfolg!