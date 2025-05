Elden Ring Nightreign – Executor-Klasse mit spektakulärer Verwandlungsfähigkeit enthüllt

Elden Ring Nightreign steht kurz vor der Veröffentlichung am 30. Mai 2025, und die Spannung unter den Fans wächst weiter. Kürzlich hat FromSoftware einen neuen Klassentrailer veröffentlicht, der die faszinierenden Fähigkeiten des Executors zeigt, einer der neuen Klassen, die nicht im Netzwerk-Test verfügbar waren. Der Executor, eine überwiegend auf Nahkampf basierende Klasse, überrascht mit einer beeindruckenden neuen Fähigkeit, die Spieler in Staunen versetzt.

Mit nur wenigen Tagen bis zur Veröffentlichung hat Elden Ring Nightreign bereits Trailer für fast alle seiner acht Klassen vorgestellt. Neben den vier Nightfarern aus dem Netzwerk-Test wurden neue Klassen wie Iron Eye und Raider enthüllt. Die Fans warteten gespannt auf Gameplay-Enthüllungen für den Executor und den Revenant. Während es bereits kleine Teaser zu beiden Charakteren in früheren Gameplay-Trailern gab, blieb der Executor bis jetzt ein Mysterium. Dank des offiziellen Bandai Namco Accounts ist dies jedoch nicht mehr der Fall, da der Executor Gameplay-Trailer nun veröffentlicht wurde.

Die Fähigkeiten des Executors

Was macht den Executor so besonders? Der Trailer beginnt recht vertraut und zeigt den voll gepanzerten Executor im Kampf mit einem Schwert. Doch dann nimmt das Geschehen eine überraschende Wendung, als der Executor sich plötzlich in ein riesiges Monster verwandelt. Diese Fähigkeit ermöglicht es den Spielern nicht nur, ein beeindruckendes Schwert zu führen, sondern sich auch in ein gigantisches Ungeheuer zu verwandeln, um ihre Gegner zu besiegen. Als Nahkampfoption ist der Executor vielversprechend und könnte sich als Favorit der Spieler herausstellen.

Diese Verwandlungsfähigkeit ist möglicherweise die beeindruckendste und interessanteste Charakterfähigkeit, die bisher in Elden Ring Nightreign gezeigt wurde. Obwohl der geheimnisvolle Revenant seine Geheimnisse noch nicht preisgegeben hat, entscheiden sich viele Spieler bereits für den Executor als ihren bevorzugten Nightfarer zu Beginn des Spiels. Ein Reddit-Nutzer kommentierte treffend:

„Ja, so ziemlich jeder wird jetzt mit diesem Typen spielen.“

Weitere Klassen im Fokus

Welche anderen Klassen sind in Elden Ring Nightreign bemerkenswert? Neben der ultimativen Monsterverwandlung und den Sekiro-ähnlichen Abwehrfähigkeiten des Executors gibt es noch andere Klassen, die das Interesse der Spieler wecken. Die Neugier der Spieler bleibt auch auf den Revenant gerichtet, über den bisher wenig bekannt ist. Glücklicherweise können mehrere Spieler denselben Charakter in Elden Ring Nightreign wählen, da ansonsten wahrscheinlich Kämpfe um diese neue gestaltwandelnde Nightfarer-Klasse ausbrechen würden.

Elden Ring Nightreign erscheint am 30. Mai 2025 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5. Die genaue Veröffentlichung in deiner Zeitzone kannst du unserem Release-Datum-Guide entnehmen.

Hat der Trailer deine Meinung geändert, welche Klasse du zuerst in Elden Ring Nightreign ausprobieren möchtest? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten mit!