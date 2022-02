Elden Ring: Alles zum Cross-Play, Cross-Save und dem kostenlosen Upgrade

© From Software/Bandai Namco

© From Software/Bandai Namco

Elden Ring erscheint endlich diese Woche und ermöglicht euch, das Abenteuer im Koop zu spielen. Durch den Modus kommt jetzt immer häufiger die Frage auf, ob das Spiel Cross-Play unterstützt und wie das Cross-Gen-Upgrade funktioniert. PlayCentral gibt euch den Überblick, was ihr dazu wissen müsst.

Ist Cross-Play in Elden Ring möglich?

„Elden Ring“ bietet eine gigantische Open World, die ihr passend im Koop-Modus mit euren Freunden erleben könnt. Jedoch Ist da natürlich die Frage im Raum, ob Cross-Play möglich ist.

Nicht im vollen Umfang: Wir können leider kein uneingeschränktes „Ja“ sagen. Denn Cross-Play wird in „Elden Ring“ nur unter bestimmten Auflagen möglich sein.

Es können nur diejenigen zusammenspielen, die in der gleichen Konsolenfamilie sind. PlayStation-Spieler*innen verbinden sich nur mit PS4 und PS5 sowie Xbox-Spieler*innen nur mit Xbox One und Xbox Series X/S. Auf dem PC gibt es gar keine Cross-Play-Möglichkeit.

Habt ihr also Freunde innerhalb der gleichen Plattform, dann ist es kein Problem, aber ansonsten müsst ihr auf Cross-Play verzichten. Es gibt bisher keine öffentlichen Pläne seitens From Software das in Zukunft zu ändern.

„Elden Ring“ kann bereits jetzt im Preload heruntergeladen werden. Alle Infos zu den Release-Zeiten gibt’s hier:

Elden Ring: Preload, Downloadgröße – alle Infos zum Release

Kann ich in Elden Ring meinen Spielstand per Cross-Save übernehmen?

Offiziell hat sich From Software zum Thema übergreifende Spielstände nicht geäußert. Bei Spielen wie „Elden Ring“ ist Save-Manipulation ein großes Thema. Spieler*innen machen es sich etwas leichter, indem sie den Spielstand durch Cloud-Saves zwischenspeichern. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass Cross-Save unterstützt wird.

Elden Ring hat viele fiese Monster und mit Save-Manipulation werden manche Momente einfacher. ©From Software/Bandai Namco

Transfer zwischen Konsolengenerationen? Zu dem Thema hat From Software noch keine klare Angabe gemacht. Bei vielen Spielen ist es möglich beim Umstieg von PS4 auf PS5 beziehungsweise Xbox One auf Xbox Series X/S den Spielstand mitzunehmen. Ob das bei „Elden Ring“ der Fall sein wird, muss sich nach Release zeigen.

Elden Ring unterstützt Cross-Gen-Upgrades

Auch wenn es kein Cross-Play und Cross-Save gibt, so unterstützt das kommende Rollenspiel ein anderes für viele wichtiges Cross-Feature. Denn ihr könnt kostenlos von der Version für die PlayStation 4 auf PlayStation 5 umsteigen.

Ihr wählt dafür einfach im PlayStation Store den kostenlosen Download aus, den ihr mit der digitalen Version nutzen könnt. Gleiches gilt, wenn ihr die Disc im Laufwerk habt. Zudem unterstützt das Spiel Smart-Delivery und ihr bekommt auf der Xbox Series X/S ganz automatisch die verbesserte Version.

Startet ihr also auf den alten Konsolen, müsst ihr „Elden Ring“ nicht erneut kaufen. Das mit Spannung erwartete Open-World-Spiel erscheint am 25. Februar für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.