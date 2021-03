E3 2021: Fällt die Live-Messe dieses Jahr aus?

Laut der Los Angeles Convention and Tourism Development Commission wurde das Live-Event rund um die E3 2021 abgesagt. Stattdessen soll eine reine Online-Messe stattfinden.

Nach wie vor wütet die Corona-Pandemie, was reguläre Messen aktuell unmöglich macht. Großveranstaltungen sind verboten, weswegen schon im vergangenen Jahr auf Online-Messen ausgewichen werden musste. Auch die E3 2020 wurde kurzfristig nur online abgehalten, genau wie die Gamescom.

E3 2021 scheint wieder digitale Messe zu werden

In diesem Jahr scheint es ähnlich zu laufen. Wie sich die Situation rund um Corona in den kommenden Monaten entwickelt, lässt sich aktuell nicht vorhersagen. Zwar gibt es mittlerweile mehrere Impfstoffe, doch bis diese so vielen Menschen verabreicht wurden, dass eine sogenannte Herdenimmunität entsteht, lässt sich nicht sagen.

Eigentlich war für dieses Jahr wieder eine reguläre E3 in Los Angeles geplant, auf der sich Spieler, Journalisten und Entwickler sowie Publisher persönlich treffen sollten. Offiziell abgesagt wurde die Messe zwar noch nicht, doch es gibt nun einen Hinweis darauf, dass wir auch 2021 wieder mit einem Online-Event rechnen sollten.

Einem Dokument zufolge soll die E3 bei der Board of Los Angeles Convention and Tourism Development Commission als Live-Veranstaltung schon gestrichen sein. Stattdessen wird über einen Online-Ersatz diskutiert. Für 2022 und 2023 jedoch will man wohl wieder zu einer regulären Messe zurückkehren, wofür aber erst noch Verträge rund um Lizenzen ausgehandelt werden müssen.

E3-Organisator ESA hat der Website VideogamesChronicle zufolge bereits mit Publishern über Ideen für die diesjährige Messe gesprochen. Es soll angeblich ein Online-Live-Event veranstaltet werden, das vom 15. bis 17. Juni stattfindet. Die virtuelle Messe wird offenbar durch den Release spielbarer Spiele-Demos begleitet.

Die bisherigen Pläne sind aber noch nicht in trockenen Tüchern und müssen erst entsprechend abgesegnet werden, sobald die Publisher ihre Zusage erteilen. Ein Sprecher der ESA erklärte:

„Wir können bestätigen, dass wir das E3-Erlebnis für 2021 umgestalten und werden bald genaue Details darüber teilen, wie wir die globale Videospiel-Community zusammenbringen. Wir führen großartige Gespräche mit Publishern, Entwicklern und Unternehmen auf der ganzen Linie und wir freuen uns darauf, bald Details über ihre Beteiligung zu teilen.“

Es sieht also derzeit so aus, als würden wir in diesem Jahr erneut eine digitale E3 bekommen.