DOOM The Dark Ages im Early Access – Kosmetische Belohnungen im Entwicklerstream

Die Gaming-Community steht Kopf, denn das heiß ersehnte Spiel DOOM: The Dark Ages ist ab heute im Early Access verfügbar. Mit dem vollständigen Release am 15. Mai 2025 erwartet die Fans ein packendes Spielerlebnis in einer techno-mittelalterlichen Welt. Entwickelt von id Software und veröffentlicht durch Bethesda Softworks, ist es der neueste Teil der erfolgreichen DOOM-Reihe.

Um den Start des Early Access gebührend zu feiern, hat id Software einen Entwicklerstream angekündigt. Während dieses Streams können Spieler kostenlose Belohnungen erhalten, indem sie einfach mindestens zehn Minuten lang zusehen. Diese Belohnungen sind rein kosmetisch und bieten keinen spielerischen Vorteil, sind jedoch eine nette Ergänzung für eingefleischte DOOM-Fans.

Wie erhältst du die kostenlosen Belohnungen?

Wie kannst du am Entwicklerstream teilnehmen? Alles, was du tun musst, ist, dich in deinen Steam-Account einzuloggen und mindestens zehn Minuten des Streams anzusehen. Auch wenn du das Spiel noch nicht gekauft hast oder keinen Early Access hast, kannst du die Belohnungen freischalten, solange du einen Steam-Account besitzt. Wichtig ist, dass du vor dem Anschauen des Streams eingeloggt bist, um die Belohnungen zu erhalten.

Für Spieler, die die Konsolenversion von DOOM: The Dark Ages besitzen, gibt es ebenfalls die Möglichkeit, die Steam-Belohnungen freizuschalten, vorausgesetzt, sie verfügen über einen Steam-Account. Die Belohnungen umfassen verschiedene digitale Inhalte, die speziell für die DOOM-Community entworfen wurden.

Probleme bei der Belohnungsvergabe

Was tun, wenn die Belohnungen nicht freigeschaltet werden? id Software hat ein Problem identifiziert, bei dem einige Spieler die Belohnungen nicht erhalten, obwohl sie den Stream gesehen haben. Während an einer Lösung gearbeitet wird, läuft der Stream in einer Schleife, sodass Fans mehr Zeit haben, die Belohnungen freizuschalten. Achte darauf, dass du eingeloggt bist, bevor du den Stream startest, um technische Probleme zu vermeiden.

Die Entwickler arbeiten bereits an einem Fix, um sicherzustellen, dass alle Spieler die versprochenen Belohnungen problemlos erhalten können.

DOOM: The Dark Ages – Ein Blick in die Zukunft

Was erwartet dich in DOOM: The Dark Ages? Dieser Titel ist nicht nur ein weiterer Teil der Serie, sondern stellt auch einen bedeutenden Wandel in der Spielmechanik dar. Statt des schnellen, akrobatischen Gameplays früherer Titel setzt The Dark Ages auf schwerere, strategischere Kämpfe. Neue Waffen wie die „Skull Crusher“ und innovative Features wie der „Shield Saw“ bieten ein frisches Spielerlebnis.

Die Story des Spiels dient als Prequel zu DOOM (2016) und bietet mehr Einblicke in die Ursprünge des Doom Slayers. Mit einer packenden Erzählung und charaktergetriebenen Zwischensequenzen soll das Spiel die Fans in seinen Bann ziehen und die Geschichte der Night Sentinels und ihrer Verbündeten gegen die Mächte der Hölle näher beleuchten.

Verfügbarkeit und Preise

Wann und wo kannst du DOOM: The Dark Ages spielen? Das Spiel wird am 15. Mai 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht. Der Preis liegt bei 69,99 Euro. Interessante Neuigkeiten für Abonnenten des Game Pass: Sie können das Spiel kostenlos spielen, was sicherlich viele Spieler anziehen wird.

Mit id Softwares Engagement für Innovation und spannendes Gameplay kann man schon jetzt gespannt sein, was die Zukunft für DOOM: The Dark Ages bereithält. DLC-Inhalte sind bereits bestätigt, sodass die Community noch mehr epische Kämpfe erwarten kann.

Was denkst du über die neuen Funktionen und Belohnungen von DOOM: The Dark Ages? Teile deine Meinung in den Kommentaren! Wir sind gespannt auf deine Gedanken und Erfahrungen mit dem neuesten DOOM-Abenteuer.