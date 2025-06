Dina verändert Ellies Reise in The Last of Us Staffel 2 – Was steckt dahinter?

Nach dem beeindruckenden Start der ersten Staffel von The Last of Us schien es, als könnte HBO die Fortsetzung des Spiels, The Last of Us Part II, ohne größere Probleme adaptieren. Mit hochkarätigen Neuzugängen wie Isabela Merced als Dina, Kaitlyn Dever als Abby und Jeffrey Wright als Isaac wurde die Besetzung erweitert. Natürlich kehrten Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie zurück, um die komplexe Beziehung der beiden weiterzuführen. Trotz eines starken Starts stolperte die zweite Staffel jedoch über die Ziellinie, da die Zuschauerzahlen für das Finale aufgrund einiger kontroverser Änderungen einbrachen.

Ellies veränderte Dynamik

Wie beeinflusst Dina Ellies Reise? Während Ellie im Videospiel nach Joels Tod zu einer unaufhaltsamen Kraft wird, die Seattle in ihrem Rachefeldzug verwüstet, nimmt die Serie eine andere Wendung. Dina wird zu einem größeren Bestandteil der Rachemission, was Ellies Perspektive verändert. Dadurch lastet weniger Druck auf Ellie, und sie kann ihre fröhliche Art über weite Strecken der Staffel beibehalten.

Die Serie hat jedoch nicht alle möglichen gemeinsamen Momente zwischen Ellie und Dina genutzt. Im Spiel gibt es eine schöne Interaktion in einer Synagoge, die es nicht in die Live-Action-Adaption geschafft hat. Ein weiterer bedeutungsvoller Ort für Ellie und Dina, der gebaut, aber letztlich aus der Serie herausgeschnitten wurde, war der Eingang zur Seattle Quarantänezone (QZ).

Die Bedeutung des Seattle QZ-Eingangs

Warum wurde der Seattle QZ-Eingang entfernt? Produktionsdesigner Don Macaulay zeigte auf Instagram Bilder des Sets, das dem Tor im Spiel genau nachempfunden war. Dieses Tor erscheint, als Ellie und Dina in Seattle ankommen und ihnen klar wird, dass FEDRA keine Rolle mehr spielt und andere Fraktionen die Kontrolle übernommen haben. Obwohl der Schauplatz beeindruckend war, entschied sich die Serie für einen anderen Ansatz, um Ellie und Dina in Seattle einzuführen.

Die beiden Frauen begegnen einer Leichenansammlung mit Frauen und Kindern und vermuten, dass Abby und ihre Freunde verantwortlich sind. Dieser Moment intensiviert ihre Motivation. Anstatt den Leichenfund am Tor darzustellen, zeigt die Serie, wie die Washington Liberation Front die Seraphiten angreift, die Seattle verlassen wollten, was deren Rücksichtslosigkeit unterstreicht.

Die Zukunft des Seattle QZ-Eingangs

Gibt es eine Chance, das Tor in der dritten Staffel zu sehen? Obwohl der Seattle QZ-Eingang in der zweiten Staffel fehlte, besteht Hoffnung, dass er in der dritten Staffel auftaucht. Diese könnte Abbys Perspektive auf Ellies drei Tage in Seattle beleuchten, was neue Möglichkeiten für die Handlung eröffnen würde.

Die Serie The Last of Us ist auf HBO Max verfügbar. Bist du enttäuscht, dass der Seattle QZ-Eingang nicht in der zweiten Staffel zu sehen war? Welche anderen Änderungen haben dich überrascht? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!