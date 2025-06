Die Stars von Marvel in The Last of Us – Das sind die bekanntesten Verbindungen

Die Serie The Last of Us hat nicht nur die beeindruckende Story des Videospiels auf die Leinwand gebracht, sondern auch eine bemerkenswerte Anzahl an Schauspielern integriert, die in Marvel-Projekten mitgewirkt haben. Über zwei Staffeln hinweg haben elf Schauspieler, die sowohl in Marvel-Filmen als auch in The Last of Us aufgetreten sind, die Zuschauer begeistert. Dies zeigt, wie vielfältig die Talente sind, die beide Universen bevölkern.

Ashley Johnsons doppelte Rolle

Welche Verbindung hat Ashley Johnson zu Marvel und The Last of Us? Ashley Johnson ist nicht nur als Ellie in den The Last of Us-Videospielen bekannt, sie spielte auch Ellies Mutter, Anna, in der Serie. Bevor sie jedoch Teil von The Last of Us wurde, hatte sie eine kleine Rolle als Beth in The Avengers, in der sie von Captain America gerettet wurde.

Gabriel Luna als Ghost Rider und Tommy Miller

Wie hat sich Gabriel Luna in beiden Rollen hervorgetan? Gabriel Luna beeindruckte mit seiner Darstellung des Ghost Riders in Agents of SHIELD. In The Last of Us spielte er Tommy Miller, Joels Bruder, und wurde nach Joels Tod eine wichtige Figur für Ellie. Seine Fähigkeit, intensive und emotionale Rollen zu verkörpern, hat ihm in beiden Universen Anerkennung eingebracht.

Graham Greenes kurze, aber bedeutende Auftritte

Was macht Graham Greenes Rollen so bemerkenswert? Obwohl Graham Greene in The Last of Us nur eine kleine Rolle hatte, trug er entscheidend zur Entwicklung der Beziehung zwischen Joel und Ellie bei. In der Marvel-Serie Echo hingegen spielte er eine größere Rolle als Skully, eine wichtige Bezugsperson für Maya Lopez.

Isabela Merceds Weg von Marvel zu The Last of Us

Wie hat Isabela Merceds Karriere von Marvel profitiert? Isabela Merced, bekannt aus Madame Web, fand als Dina in The Last of Us neue Anerkennung. Ihre Darstellung von Ellies Liebesinteresse brachte ihr viel Lob ein und stärkte ihre Position als aufstrebende Schauspielerin.

Ariela Barer und ihre Rollen in zwei Universen

Welche Gemeinsamkeiten haben Ariela Barers Charaktere? Ariela Barer spielte Mel in The Last of Us, eine wichtige Figur in Abbys Gruppe. Zuvor war sie als Gertrude Yorkes in der Serie Runaways zu sehen. Beide Rollen zeigten ihre Fähigkeit, komplexe Charaktere darzustellen, die in herausfordernden Umgebungen bestehen müssen.

Die vielseitigen Auftritte von Joe Pantoliano

Was verbindet Joe Pantoliano mit Marvel und The Last of Us? Joe Pantoliano hatte eine kleine, aber eindrucksvolle Rolle als Eugene in The Last of Us. In der Marvel-Welt ist er bekannt für seine Darstellung des Reporters Ben Urich in Daredevil, was zeigt, dass er sowohl in kleinen als auch in größeren Produktionen glänzen kann.

Robert John Burkes vielseitige Nebenrollen

Wie hat sich Robert John Burke in seinen Rollen hervorgetan? Robert John Burke hatte kleinere Rollen in beiden Universen, sowohl in Black Panther: Wakanda Forever als auch in The Last of Us. Seine Fähigkeit, selbst in Nebenrollen beeindruckende Leistungen zu zeigen, ist bemerkenswert.

Tony Daltons emotionale Darstellungen

Was macht Tony Daltons Rollen so fesselnd? In The Last of Us spielte Tony Dalton den Vater von Joel und Tommy, eine Rolle, die die emotionale Tiefe der Serie unterstrich. Als Jack Duquesne in Hawkeye ist er ebenfalls bekannt, was seine Vielseitigkeit als Schauspieler unterstreicht.

Jeffrey Wrights unverwechselbare Stimmenarbeit

Wie hat Jeffrey Wright seine Rollen geprägt? Jeffrey Wright ist bekannt für seine Stimme des Watchers in der Serie What If…? und als Isaac in The Last of Us. Seine Fähigkeit, durch Stimme und Präsenz zu beeindrucken, ist beispiellos.

Danny Ramirez: Vom MCU zum WLF

Welche Bedeutung hat Danny Ramirez in beiden Universen? Danny Ramirez spielte den neuen Falcon im MCU und Manny in The Last of Us. Beide Rollen zeigen seine Fähigkeit, starke und dynamische Charaktere darzustellen, die in ihren jeweiligen Universen von Bedeutung sind.

Pedro Pascal: Ein Star in beiden Welten

Wie hat Pedro Pascal beide Universen bereichert? Pedro Pascal, der als Joel Miller in The Last of Us und bald als Reed Richards in The Fantastic Four: First Steps zu sehen ist, hat gezeigt, dass er in jeder Rolle glänzen kann. Seine Darstellung von Joel war zentral für den Erfolg der Serie.

