Die besten Velociraptor-Designs in den Jurassic Park und Jurassic World Filmen

Die Velociraptoren sind zweifellos eine der bekanntesten Dinosaurierarten der Jurassic Park und Jurassic World Filme. Seit ihrem ersten Auftreten im Jahr 1993 in Steven Spielbergs Adaption von Michael Crichtons Roman haben sie zahlreiche Neugestaltungen erfahren. Diese Neugestaltungen spiegeln die Entwicklung der Velociraptoren innerhalb der Franchise wider und betonen entweder ihre Bedrohlichkeit oder ihre zunehmend heldenhafte Rolle. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die besten Velociraptor-Designs in der Jurassic Park Franchise.

Jurassic Park III – Weiblicher Velociraptor

Wie unterscheidet sich das Design der weiblichen Velociraptoren? In Jurassic Park III aus dem Jahr 2001 wurden sowohl männliche als auch weibliche Velociraptoren eingeführt. Die weiblichen Exemplare unterscheiden sich durch das Fehlen von Federn, die ihre männlichen Gegenstücke tragen. Diese Designentscheidung könnte darauf abzielen, das Publikum schrittweise an die Idee von gefiederten Dinosauriern zu gewöhnen. Trotz der Unterschiede bleibt das furchteinflößende Erscheinungsbild der weiblichen Raptoren erhalten, und ihre Schutzinstinkte gegenüber ihrem Nachwuchs sind unverändert stark.

Jurassic World Dominion – Beta

Was macht Blue’s Baby so besonders? In Jurassic World: Dominion lernen wir Blue’s Nachkommen kennen, die die gleichen markanten blauen Streifen und eine grüne Farbgebung wie Blue selbst tragen. Dieses Design vermittelt sowohl Intelligenz als auch eine gewisse Unschuld. Der junge Raptor könnte mit der Führung von Blue zu einem bemerkenswerten Nachfolger heranwachsen, wobei das charakteristische Farbschema ihn von anderen Velociraptoren abhebt.

Jurassic World – Trainierte Raptoren

Wie werden die Raptoren in Jurassic World dargestellt? In Jurassic World von 2015 tritt Blue als das bekannteste Mitglied einer ganzen Gruppe von trainierten Raptoren auf. Neben Blue besitzen die anderen Raptoren eine grüne Farbgebung mit mehrfarbigen Flecken, die an militärische Tarnung erinnern. Das Design betont die Loyalität der Raptoren gegenüber ihrem menschlichen Trainer Owen Grady, ohne jedoch ihre instinktive Gefährlichkeit zu verbergen.

Jurassic Park III – Männlicher Velociraptor

Welche wissenschaftlichen Entdeckungen beeinflussten das Design? In der Zeit zwischen 1997 und 2001 wurden neue Erkenntnisse über gefiederte Dinosaurier gewonnen, die in Jurassic Park III berücksichtigt wurden. Die männlichen Velociraptoren tragen Federn auf ihren Schädeln, was die Verbindung von wissenschaftlichen Entdeckungen mit fiktiven Erzählungen der Franchise unterstreicht. Diese Anpassungen verleihen den männlichen Raptoren eine noch bedrohlichere Erscheinung.

Jurassic Park – Der Original Velociraptor

Warum bleiben die ursprünglichen Velociraptoren so einprägsam? Die Velociraptoren des Originalfilms Jurassic Park aus dem Jahr 1993 setzten den Standard für alle folgenden Designs. Unter der Leitung von Stan Winston wurden die Raptoren als aggressive und monströse Kreaturen dargestellt, deren scharfe Zähne und Klauen sie zu furchterregenden Jägern machten. Diese Darstellung bleibt auch nach Jahrzehnten noch unvergessen.

The Lost World: Jurassic Park – Tigerartige Velociraptoren

Wie unterscheiden sich die Velociraptoren in The Lost World? In The Lost World: Jurassic Park aus dem Jahr 1997 treten die Raptoren in einer eher tierähnlichen Form auf. Ihr Design erinnert an Tiger, mit einer leuchtenden Farbgebung, die sie in ihren kurzen Auftritten hervorhebt. Diese Raptoren sind ebenso intelligent und schnell wie ihre Vorgänger, aber mit einem visuellen Twist, der sie unvergesslich macht.

Jurassic World – Blue

Was macht Blue zum beliebtesten Velociraptor? Blue, der in Jurassic World (2015) vorgestellt wurde, hat sich schnell zum bekanntesten Velociraptor der Franchise entwickelt. Seine charakteristischen blauen Streifen machen ihn sofort erkennbar und sein Design, das Intelligenz und Loyalität kombiniert, hat ihn zu einem Publikumsliebling gemacht. Blue’s anhaltende Präsenz in der Jurassic World Reihe hat seine Popularität weiter gefestigt.

Jurassic World Rebirth wird am 2. Juli 2025 in den Kinos erscheinen. Was denkst du über die Entwicklungen und Designs der Velociraptoren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!