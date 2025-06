Die besten kostenlosen Horrorspiele auf Steam – Nervenkitzel garantiert!

Es gibt eine Vielzahl an kostenlosen Horrorspielen auf Steam, die dich in Angst und Schrecken versetzen können, ohne dass du dafür Geld ausgeben musst. Diese Spiele bieten eine Mischung aus Spannung, Schreckmomenten, guter Atmosphäre, exzellentem Sounddesign und gelegentlich auch dunklen Themen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Hier sind die besten kostenlosen Horrorspiele, die du auf Steam entdecken kannst.

Clap Clap

Wie schafft es Clap Clap, dich zu erschrecken? Trotz seines scheinbar albernen Namens ist Clap Clap ein effektives Horrorspiel mit einem einfachen Design. Die PS1-ähnliche Ästhetik in Kombination mit dem Sound- und Lichtdesign lässt das Spiel auf das Wesentliche fokussieren: dich zu erschrecken. Die Spielmechanik basiert auf der Idee, durch Klatschen das Licht zu steuern, was eine bedrohliche Atmosphäre schafft, da die Dunkelheit gegen dich arbeitet. Es ist leicht aufzunehmen und zu genießen, mit einigen Schreckmomenten und einem intensiven Höhepunkt.

Cry of Fear

Was macht Cry of Fear zu einem unvergesslichen Erlebnis? Dieses legendäre Indie-Horrorspiel bleibt unvergessen dank seiner immersiven Welt und Erzählweise, die als Mod für Half-Life entwickelt wurde. In Cry of Fear fühlst du oft Panik, Verlust und Hoffnungslosigkeit, während du in eine albtraumhafte Welt versetzt wirst. Es bietet eine Mischung aus Silent Hill und Condemned, bleibt jedoch durch sein komplexes Leveldesign, den beängstigenden Sound, die Vielfalt der Feinde, Rätsel und morbide Erzählung einzigartig.

Discussion Over Dinner

Warum ist Discussion Over Dinner ein einzigartiges Horror-Erlebnis? In diesem Spiel wirst du gezwungen, mit dem gruseligsten Gastgeber zum Abendessen zu sitzen, denn jegliche Ablehnung könnte dein Ende bedeuten. Du musst das perfekte Gleichgewicht zwischen Essen, Konversation und dem Vertreiben von Ratten finden, um zu überleben. Ignoriere die Schreie aus dem Keller, sonst bist du der Nächste. Trotz seiner einfachen grafischen Gestaltung und Erzählung wird dir dieses kurze Horror-Abenteuer sicherlich das Blut in den Adern gefrieren lassen.

Doki Doki Literature Club!

Was verbirgt sich hinter der Fassade von Doki Doki Literature Club? Auf den ersten Blick ein visuelles Romanze-Spiel, lauert unter der Oberfläche etwas weitaus Unheimlicheres. Die Wahl der richtigen Freundin steht im Mittelpunkt, wobei die falsche Wahl tödlich sein kann. Diese unheimliche Version eines Slice-of-Life-Spiels zeigt die grenzenlose Kraft von Illustration und Anime und ist gleichermaßen schön und verstörend. Die alltägliche Umgebung verstärkt nur die unheimlichen Inhalte.

Fears to Fathom – Home Alone

Warum ist Home Alone so furchteinflößend? Die Angst vor einem Einbruch ist für viele Menschen beängstigender als Geister oder Dämonen. Home Alone ist der erste Teil der Fears to Fathom-Reihe und bietet eine kurze Horrorerfahrung. Die Geschichte ist beeindruckend glaubwürdig, da der Schrecken über das Gerät vermittelt wird, auf das wir uns am meisten verlassen: unser Handy. Paranoia und Anspannung sind allgegenwärtig, was zu einer aufregenden, aber beunruhigenden Erfahrung führt.

Mimic Search

Wie baut Mimic Search Spannung auf? Dieses kurze Horrorspiel fordert dich auf, die Bedrohung direkt zu konfrontieren, da du die einzige Autorität in der Gegend bist, die über Feuerkraft verfügt. Du bist normalerweise wehrlos gegenüber diesen falschen Menschen, aber hier hast du die Chance, es ihnen heimzuzahlen. Untersuche einen laufenden Tatort, sprich mit Einheimischen und geh nachts nicht in den Wald. Mimic Search ist ein kleines Horrorspiel, das effektiv Spannung aufbaut.

Missing Hiker

Was macht Missing Hiker so fesselnd? Du folgst den Spuren deines Freundes, der auf einer Wanderung in den Bergen verschwunden ist. Geschichten über mysteriöse Vermisstenfälle nach dem Campen kursieren in der Gemeinschaft. Es ist unklar, ob dich Mut oder Dummheit auf den gleichen Pfad führt. Missing Hiker ist ein 15-minütiges Horrorspiel, das langsam Spannung aufbaut, während die Überlebenschancen deines Freundes immer geringer werden, je näher du seinem letzten Aufenthaltsort kommst.

TELEFORUM

Welche Geheimnisse birgt TELEFORUM? Sind die Geschichten wahr? Gibt es etwas auf diesem Band, das die vorherigen Besitzer dazu brachte, plötzlich zu verschwinden? TELEFORUM ist eine Mischung aus Ringu und Videodrome, ein unheimliches und verstörendes Horrorspiel, das nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Bist du bereit, das Risiko einzugehen und das Band selbst anzusehen, trotz der Gefahren, die es birgt?

the static speaks my name

Wie wirkt the static speaks my name auf dich? In diesem makabren 10-Minuten-Spiel siehst du deine unmittelbare Zukunft oder Vergangenheit durch ein kosmisches Wesen, das dir sagt, wie du sterben wirst. Die Themen sind realistisch und erschreckend nachvollziehbar. Die Worte „Heute wird ein besserer Tag“ haben eine unheilvolle Bedeutung, während du in deinem verschlossenen Zuhause gefangen bist, wo statische Fernseher dein einziger Trost sind. Betrachterdiskretion ist absolut erforderlich.

The Windows Are Gone

Wie stellt The Windows Are Gone die Verarbeitung von Trauer dar? Der Umzug in ein neues Haus in einer abgelegenen Gegend könnte ein Neuanfang sein, aber die Vergangenheit lässt dich nicht so einfach los. Dein neues Zuhause wird schnell zu einem Ort des Schreckens, als du bemerkst, dass die Fenster verschwunden sind. Diese kurze Horrorerfahrung fängt Verlust und wie er dich gefangen hält, meisterhaft ein.

Ultimate Custom Night

Warum ist Ultimate Custom Night die ultimative Herausforderung? Egal, ob du durch Five Nights at Freddy’s gegangen bist oder deine Reflexe testen möchtest, Ultimate Custom Night bietet die perfekte Gelegenheit. Passe deine Zeit im Sicherheitsbüro an, indem du beliebige Animatronics hinzufügst. Sie könnten dich ablenken oder brutal beenden. Es gibt unzählige Kombinationen, die du ausprobieren kannst, um bis 6 Uhr morgens zu überleben.

Hast du bereits eines dieser Spiele ausprobiert oder planst du, eines zu spielen? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen!